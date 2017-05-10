（中央社台北10日電）美國之音（VOA）報導，遭到中國大陸當局逮捕的人權律師李和平，9日下午突然被送回北京家中，事先家人並未獲得任何通知。李和平顯得消瘦、蒼老，目前也不清楚他日後行動是否會受限制。



李和平是北京當局在2015年7月上旬大規模逮捕的上百名人權律師與民間維權人士之一，媒體將這起大規模逮捕案稱為「709案」。



他的妻子王峭嶺向美國之音表示，李和平是在昨天下午，在中國大陸國保人員陪同下，回到北京家中。但她一整天都在外頭辦事，手機未開，剛剛回到家，晚間11點才和丈夫李和平見到面。



王峭嶺說，李和平顯得比較消瘦、蒼老，整個人老了十幾歲。秘密審判時李和平的體重已經降到100斤（50公斤），宣判後警方將他帶到度假村軟禁，體重回增10斤。



4月28日，天津第二中級人民法院以顛覆國家政權罪，判決李和平3年有期徒刑，緩刑4年，剝奪政治權利4年。法院公告聲稱，李和平當場表示服從判決，不會提起上訴。李和平獲釋回家，正好是10天上訴期剛過。



對於李和平日後的行動是否會受到限制，王峭嶺說，目前尚不知道。她今天會發布與李和平獲釋有關的消息，她和李和平本人不會拒絕媒體採訪。



王峭嶺稍後給支持者發簡訊表示，因為709案被捕的律師王全璋妻子李文足仍住在李和平家，會一直到709案結束後才會分開，她也會和李文足為709案繼續維權。1060510