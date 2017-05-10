蔡習會？陸國台辦提馬習會基礎和前提中央社 (2017-05-10 12:33)
（中央社記者尹俊傑北京10日電）針對亞太和平研究基金會董事長許信良日前提議兩岸領導人應直接會談，中國大陸國台辦發言人安峰山今天說「現在的氣氛和條件具備嗎」，可參考「馬習會」當時的基礎和前提。
許信良5日說，兩岸政府目前透過行政院大陸委員會與中國大陸國務院台灣事務辦公室等官方管道溝通有困難，兩岸領導人應該「直接會談，直接解決問題」，並建立「固定會談」，成為解決問題的機制。
安峰山上午在中國大陸國台辦例行記者會被問及此事，反問提問的記者：「關於兩岸領導人會晤，你覺得現在的氣氛和條件具備嗎？你可以參考一下2015年兩岸領導人會晤，當時的基礎和前提。」
前總統馬英九2015年11月7日在新加坡與中國大陸國家主席習近平會面。這是1949年以來，兩岸最高領導人首次會晤。
此外，海峽交流基金會副秘書長李麗珍3日表示，期盼海基會下半年能出團到中國大陸參訪。
安峰山對此表示：「關於兩會協商談判機制的問題，我們態度已講得很清楚，就是台灣海基會需要得到授權，向大陸確認堅持體現『一個中國』原則的『九二共識』，雙方才有可能恢復協商談判。」
對於總統蔡英文5日接受6國媒體聯合採訪時用「中國」指稱「中國大陸」，安峰山說，陸方在兩岸關係定位問題上的態度非常明確，「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，兩岸關係不是國與國的關係」。
他表示：「這個客觀事實不是什麼人可以隨便否定或者刻意迴避就能改變的了的。」1060510
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