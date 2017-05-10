（中央社台北10日電）中國大陸山東省威海市昨天發生一起娃娃車隧道起火，造成12人死亡，其中11人為3至6歲學童，並有5人為南韓籍學童。大陸外交部今天表示，陸方會全力做好善後工作。



據中新社報導，威海中世韓國國際學校幼兒園一輛娃娃車，昨天上午8時59分接送學童上學時行經一處隧道，發生交通事故並導致車輛起火。



事故發生時，車上有司機1名，幼兒園老師1名，3至6歲幼兒園學齡前兒童11名。事故造成幼兒園老師重傷，司機和11名兒童（5名南韓籍，6名中國籍）死亡。



中國大陸外交部今天在官網發布聲明表示，中國領導人高度重視，作出重要指示，要求有關部門和地方全力做好善後工作。



大陸外交部說，山東省和威海市第一時間啟動應急預案，主要領導趕赴現場，指揮有關部門展開救援，並安排專人對死者家屬進行安撫和安置。中方還透過外交管道與南韓政府就事故善後事宜保持溝通。1060510