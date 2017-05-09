▲關廠領優退後仍可領失業給付？勞動部勞動保險司司長石發基9日表示，個案認定上，考量離職事實明確，仍然可以請領失業給付。（圖／記者張雄風攝,2017.5.9）

國民黨立委李彥秀、蔣萬安今（9）日批評勞保年金修法是把軍公教的改革「多繳、少領、延後退」的概念複製到勞保年金上。認為勞保延長採計年資對青年勞工更不利。勞動司司長石發基表示，現在最重要的機制是把過去沒有的加到新法中。

國民黨立委質疑，勞保改革不應該只是基金改革，應該要有公共年金的思考，另針對勞保採計年資由現行的5年（60個月）調整到15年（180個月），將直接減少勞工退休年金約18%的給付；並未設立樓地板；修法後只延緩2年破產等問題。

石發基表示，在國外也有人口老化，年金財務危機的問題，通常國家進行改革是採漸進式，但我們現在的概念是，最重要的機制是過去沒有的，如微調保費，讓兩年一調變成一年一調；另外，勞保年金過去從來沒有政府撥補的管道，這次把它挹注進來，之前會說為什麼其他社會保險會有「政府需負支付責任」，但勞保沒有。

石發基補充，修法就代表說，如果勞保沒錢的時候，政府也會進來，除了保險費這個因素外，還有政府支援進來，還有政府支付責任，所以就比較不會有118年就沒錢了，因為政府會負這個責任。

另外為何不設立樓地板，石發基說，因為公、教年金都是要刪減領取的退休金，依等級向下扣，才設定樓地板32160元，低於這個樓地板就不刪，但勞保年金沒有像這樣刪減的動作。

至於勞保採計年資由現行5年拉長成15年，石發基則提水庫概念，「要想想，全部的錢都放在水庫，這個保險就是大家合理分報，高的就報高的，低的就報低的，如果高的報低的，就賺到別人的錢」。當然勞保局定期會透過跟稅捐稽徵單位合作，去年申報的，今年就可以知道了，拉長時間投保薪資會更誠實申報，像國外都要25年。

石發基強調，「法律通過馬上就可以做檢討，5年內調整，這叫做滾動式（修法），國外也這麼做」；重要的是修法之後馬上會繼續觀察。