就業歧視 血型星座入法待議NOWnews今日新聞 (2017-05-09 16:39)
立法院衛環委員會昨天質詢時，國民黨立委陳宜民建議，《就業服務法》提案修正第5條徵才反歧視條款，應增加血型和星座。陳宜民今（9）日受訪時表示，包含大陸、新加坡、日本都有開始規定，一開始在面試徵才時候，就排除其他星座或徵求特定星座，其實就是在分類求職人員，帶有歧視的意味。
陳宜民表示，最近接獲陳情某一家銀行徵求人的時候，排除天秤座，「不曉得是不是主管對天秤座有意見」，另外還有人力仲介公司，只徵求獅子座、牡羊座其他星座都不要，這就是在分類求職人員有歧視的意味。
昨天勞動部長林美珠說明，參考日本、美國等地，均未將血型、星座納入歧視項目。陳宜民回應，其實大陸、新加坡、日本已經開始對這些進行規定，尤其是日本非常相信血型；並舉例，過去日本前復興大臣請辭時說，他對311和阪神地震災民不體貼，是因為B型的關係，這就標籤不同血型的人。因此，勞動部應該表列這些歧視。
對此，民進黨立委趙天麟卻認為，為了這個修法應該是不需要的，現行的勞基法就有明文規定，其中廣義解釋也包括在內，如果只是和應徵者閒聊是什麼星座，並沒有關係，假如具體作為應徵標準的話，就違反現行的就業服務法、勞基法，因此覺得不需要修法。
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