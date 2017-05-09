蔡英文總統今天(9日)接見「國際大學運動總會」(FISU)會長馬提辛(Oleg Matytsin)。總統在接見時表示，台灣有能力舉辦層級最高的國際賽事，也已做好周全準備，要張開雙手迎接來自各國的選手及遊客，這就是台灣參與國際事務的方式。

蔡英文總統9日下午接見「國際大學運動總會」(FISU)會長馬提辛時表示，2017台北世大運是台灣主辦過層級最高、規模最大的國際體育賽事之一，台灣很榮幸可以透過世大運的舉辦，邀請全世界超過140個國家的年輕運動員、教練及遊客前來拜訪台灣。

總統指出，世大運的比賽場館橫跨台北、新北、桃園及新竹，為了舉辦這項賽事，台北市政府扮演了最吃重的角色，中央政府各相關部會及其他地方政府也全力投入準備工作，如今各場館都已按照國際標準陸續設置完成，連接桃園國際機場、林口選手村及台北市中心的新捷運也已在3月正式通車。

總統強調，台灣有能力舉辦層級最高的國際賽事，也已做好周全準備，迎接來自世界各國的選手及遊客。總統：『(原音)我們做好周全的準備，要張開雙手，迎接世界各地喜愛體育的朋友前來台灣享受比賽，也享受台灣的美食跟風景。我在這裡要強調，台灣有能力整合軟、硬體資源，舉辦層級最高的國際體育賽事，這就是我們面對世界、參與國際事務的方式。』

總統並指出，舉辦世大運的另外一個意義，就是帶動台灣的體育風氣。她期待透過台灣與各國頂尖選手的競技，鼓勵台灣人民接觸並參與更多元的體育項目，並進一步促進體育休閒相關產業的發展。

總統也感謝國際大學運動總會對台灣的支持與協助，並給予許多寶貴意見，讓世大運的籌備工作能順利進行。她強調台灣一定會全國總動員，創造出令世界留下深刻印象的賽事。