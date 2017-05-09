英國首相梅伊(Theresa May)今天(9日)矢言，如果她在6月8日的全國大選順利連任，她將對國內能源價格訂出一個上限，如此可望讓全國約1,700萬個家庭減少開支。

英國家庭每年的能源帳單，在過去10年間翻倍，平均達到1,200英鎊(約1,553.40美元)，在英國通貨膨脹率節節升高，但工資成長卻呈現停滯的情況下，於全國大選前不但激怒消費大眾，也招致政治人物的抨擊。

根據英國太陽報(Sun newspaper)，梅伊將下令英國能源監管機構─天然氣和電力市場辦公室(Ofgem)，就能源價格的標準浮動費率(standard variable tariffs)，訂出最大成本上限，也就是將能源價格訂出上限，這樣的配套方案將可適用於英國三分之二的家庭，也就是約1,700萬戶家庭。

梅伊說，她希望經由對能源價格訂出上限的配套方案，讓英國家庭每年節省達100英鎊的支出。

目前梅伊領導的保守黨(Conservative Party)，民調領先主要反對黨工黨(Labour Party)約20個百分點，可望在6月8日的全國選舉中獲勝。