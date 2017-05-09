梅伊：若連任將訂能源價格上限 省人民荷包中央廣播電台 (2017-05-09 15:49)
英國首相梅伊(Theresa May)今天(9日)矢言，如果她在6月8日的全國大選順利連任，她將對國內能源價格訂出一個上限，如此可望讓全國約1,700萬個家庭減少開支。
英國家庭每年的能源帳單，在過去10年間翻倍，平均達到1,200英鎊(約1,553.40美元)，在英國通貨膨脹率節節升高，但工資成長卻呈現停滯的情況下，於全國大選前不但激怒消費大眾，也招致政治人物的抨擊。
根據英國太陽報(Sun newspaper)，梅伊將下令英國能源監管機構─天然氣和電力市場辦公室(Ofgem)，就能源價格的標準浮動費率(standard variable tariffs)，訂出最大成本上限，也就是將能源價格訂出上限，這樣的配套方案將可適用於英國三分之二的家庭，也就是約1,700萬戶家庭。
梅伊說，她希望經由對能源價格訂出上限的配套方案，讓英國家庭每年節省達100英鎊的支出。
目前梅伊領導的保守黨(Conservative Party)，民調領先主要反對黨工黨(Labour Party)約20個百分點，可望在6月8日的全國選舉中獲勝。
關鍵字：
下一則：失業給付請領 可依個案事實認定
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
扁民間醫療小組 盼柯P幫忙溝通特赦【中央社】
莫迪禁屠牛 印度南部省分將挑戰【中央廣播電台】
22人登山遇坍方 宜蘭警消馳援【中央社】
本報透視集--到大賣場吹冷氣【中央網路報】
本報透視集--高調與低調【中央網路報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》