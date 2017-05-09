台北市長柯文哲近日民調止跌回升，不過外界關注大巨蛋案尚未處理完畢，是否會影響他的連任之路？柯文哲今（9）日表示，過去內部做過民調，對於市長施政不滿意比例最高的還是大巨蛋，其次則是取消重陽敬老金，但他後來想過一遍，大巨蛋問題重來一遍，還是沒有更好方法，因為最初就是遠雄不按圖施工，如果假裝沒看到這點，讓遠雄蓋完巨蛋，那就與自己的理念相違背。

柯文哲重申，遠雄是因為不按圖施工被停工，現在遠雄在內政部台灣建築中心，申請防火避難性能審查，到現在內政部都沒有蓋章，是因為遠雄用6萬人的環評，去申請14萬人的防火避難性能審查。

至於遠雄反批，申請審查沒過是北市府阻撓，柯文哲笑說，「難道我要當啦啦隊，說遠雄棒、遠雄好，遠雄呱呱叫嗎？」

柯文哲並說，做生意是和氣生財，同樣是企業家，他沒有刁難郭台銘（三創案）、蔡明忠（松菸案），該怎麼做就怎麼做，沒有人做生意像趙藤雄這麼高調，別人是和氣生財、民不與官鬥，哪有像遠雄還要告市長、局長、又刊報紙廣告，「不然台北市長換你（趙藤雄）來做。」