日本頂級水果登台 型男主廚教你做完美甜點NOWnews今日新聞 (2017-05-09 16:13)
想要吃到最頂級的日本當季水果，網路下單最快隔天就能送到你家。日本頂級水果網站「いいもの果物」宣布正式在台灣成立，將高品質的水果從產地收購、配送等一條龍的服務，讓台灣民眾也能輕鬆的品嘗到這些稀有的美味，人氣型男主廚MASA也要示範如何用這些水果，做出高纖低熱量的甜點。
業者表示，網站上究會有各式各樣來自日本的精選水果，像是來自熊本縣宇城地區的「橘紅心哈密瓜」，或是青森縣的「星之金貨蘋果」，都是在台灣難得一見的水果品種，就連在日本當地也是眾人爭相搶購的夢幻逸品。母親節還推出青森縣限量生產的鮮紅富士蘋果，在蘋果上用可食用顏料印上「Thanks Mother’s Day」，展現對媽媽滿滿的感謝之意。
人氣型男主廚MASA也在記者會上示範製作高纖低熱量的水果點心，先使用早餐常見的玉米片做基底，再依序放上無糖優格，以及葡萄、哈密瓜等自己喜愛的水果，最上面還可以放上蘋果做裝飾，簡單的方式就完成一道清爽健康的聖代，MASA還笑稱相當適合做給另外一半品嚐。
いいもの果物目標對準台灣金字塔頂端市場，單顆蘋果至少要價百元以上，最貴的哈密瓜一顆也要1,850元，但看好台灣人對日本產品的喜好，目前網站上約有12種日本當季水果商品，另外還販售各種料理鍋具，以及數十種水果甜點食譜，希望網站除了購物之外，也可以提供最新資訊，展現一種日常的生活態度。
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