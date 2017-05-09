▲台電4月29日疑因施工不慎導致台北市光復北路以及八德路口發生漏水、漏砂意外，並造成道路塌陷，目前已獲得控制。（圖／台電公司提供）

台電日前使用潛盾機執行地下深層施工，疑因施工不慎導致台北市光復北路以及八德路口發生漏水、漏砂意外，並造成道路塌陷，台北市政府今（9）日發出最新進度聲明，目前現場累積灌漿量約為2,101.7立方公尺，灌漿組數淺層2處持續施作中，沉陷情形已獲得控制，安全應無顧慮，預計19日可全線通車。

而網路有流傳「八德光復交叉路口繼續沈陷，要市民不搭松山-新店線捷運」，台北市政府也駁斥此言論，完全是謠言，請民眾不用對捷運的安全感到恐慌，可放心搭乘。

不過當初施工的潛盾機仍位於地下45公尺，台北市政府和日商鹿島將研究後續處理方案，並要求台電公司確認方案，如需挖掘時仍需依台北市政府挖掘相關規定辦理申請。

至於地層下陷部分，台電監測的沉陷量數據變化不大，目前地面沉陷情況已獲控制，暫時沒有安全疑慮，不過還是會繼續監測後續的變化。