▲民進黨立委黃偉哲（左）和趙天麟手拿邀請函，上面沒有提到寄信人，只有看到點名蔡英文、陳建仁、林全等政治人物，讓人誤會是總統府寄出。趙天麟說，希望議員查明清楚，也請寄件者不要隨意把別人名子列上。（圖／記者邱書昱攝,2017.5.9）

許多政治人物昨天收到一封巨大音樂會邀請卡，上頭並沒有標明寄件人，還特別點名總統蔡英文和副總統陳建仁，讓人誤會是由總統府發函。民進黨立委黃偉哲表示，當下收到還以為是明年月曆送來，打開才發現有好多人的名子列在上面，事後詢問黨團，才知道總統府並沒有舉辦活動。

這封紅色超大型，沒有署名寄件人，內頁特別註明5月18日下午2點舉行音樂會，上面還列著蔡英文、陳建仁和行政院長林全等政治人物的姓名，收到信件的台中市議員賴義鍠當下還以為是總統府寄來的邀請函。

黃偉哲透露，第一時間收到以為是明年的月曆，打開來發現許多名子在上頭，從民意代表到一般社會人士，查看網路上有人提到是總統蔡英文就職慶祝大會，但經過詢問黨團，發現沒有這回事，也不是總統府辦的，時間點也不是5月20日。他還開玩笑地說，當時深怕自己名子沒有列在其中。

民進黨立委趙天麟說，印象中蔡英文入主總統府後，東西都很有質感，怎麼會這麼粗俗「俗又沒力」；並強調，一般民代受邀告別式的治喪委員會，也會先告知適不適合把名子列上去，希望議員查明清楚，不要隨便放砲，也請寄件者不要隨意把別人名子列上。

同樣收到信的民進黨立委莊瑞雄表示，收到時還以為是詐騙的，「天底下哪有這麼大張的邀請函」，而且打開後質疑怎麼會邀請這麼多人，「如果是總統府發出來一定是非常莊重，一看就覺得是搞笑」，看完笑一笑就把它丟掉了，寄件者的真正動機也不為人知。