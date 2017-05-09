國民黨中央委員連勝文9日在臉書貼文表示，這次國民黨主席選舉，青年變成一個候選人爭相表態的議題。在之前政見發表會上，各候選人也有非常多的著墨。然而，國民黨過去一直強調很重視青年，但為何我們在青年族群的支持度卻始終沒有明顯改善？

連勝文認為，未來黨主席只有徹底的拋棄過去威權的心態，從心態上修正，了解到黨內的青年人不是黨主席的啦啦隊、不是競選的道具、不只是青年軍、更不能夠變成某一派系的網軍，國民黨內青年的問題才會有所轉機！

連勝文指出，從2014年開始，不論是選舉，或是我們公益平台所舉辦有關青年的創業輔導、社區服務、或國際交流等活動，常會聽到有年輕人告訴我，我們是他們第一次接觸到國民黨的人。剛開始聽來覺得很高興，但久了後開始感到很納悶，國民黨過去執政八年，為何在青年事務領域上卻是這樣的局面？

連勝文認為，今天我們從黨的角度，先針對黨內青年培育的問題，向未來的黨主席進一步就教。國民黨過去幾年在青年「選、訓、用」方面都出了問題！過去幾年，青年人在國民黨所扮演的角色，很多都是類似舞台道具，也就是一個年紀稍長的黨高層或候選人於登台或拍競選照片時，身旁一定要圍繞一群年輕人，最好還要有辣妹；但說實在的，除了高層或候選人自己很開心以外，我實在看不出這到底跟年輕人有什麼關係？或要如何培養黨內青年？或能提升年輕人對國民黨的認同？這就是典型的「形式主義」！

連勝文指出很多黨內青年，平時出錢出力辦活動，選舉時不但要排座位，當人牆，舉旗子，常常最早到但最晚走，卻少有人有機會進入體制內歷練，但黨有苦差事的時候，卻不會忘掉這些年輕人。請問久了以後，當青春耗盡，還有多少人願為黨出力？

而未來在「選」的方面，連勝文質疑，究竟標準何在？是像過去幾年由極少數人決定？以順從為原則，順我者昌？逆我者亡？還是有可能像新加坡人民行動黨一樣，透過全方位及嚴謹程序，從不同背景、族裔、及專業等各層面選拔人才？

而「訓」及「用」是一體兩面的事務，連勝文表示，以日前媒體所載，國民黨中央要推五十名青年參選市議員為例，其立意甚佳，然而黨若無針對艱苦的選戰提供這些年輕人必要的訓練及協助，特別是針對網路及地方經營等戰力的培養；也沒有一個公平的選區協調機制，結果特定選區的年輕人參選大爆炸，那恐怕在初選階段這些人就玩完了，又如何能爭取最後勝選？

而關於「用」的部分，連勝文說，國民黨在執政時很少給予黨內年輕人於體制內的歷練機會，現在我們在野了，請問黨又要如何給予有志從政的黨內青年磨練的機會？光保證提名一定數額的年輕人參選，又不給予足夠的協助，這是消磨而非栽培、運用這些人才！

連勝文表示，其實國民黨還是可以創造許多機會，特別是公共服務領域，給予黨內青年舞台。以青年創業為例，過去國民黨執政時，台灣曾經是亜洲創投最活躍的區域，也具有豐富中小企業育成的經驗，現在台灣及全球都在推動青年創業，但青年人創業的風險極高，在初期也非常需要各種扶持，國民黨明明在這方面非常有經驗，我們為什麼不在擅長的領域當中培養黨內青年相關的專業？再去幫助台灣社會更多想創業的年輕人？

連勝文說，許多的朋友們非常希望能夠深入了解，未來黨主席在黨內青年人「選、訓、用」三方面的確實方案？華麗的政見大家都能説，但真正的問題永遠是在執行！黨主席若連黨內青年都無法說服未來有希望，那又如何能說服台灣社會其他的年輕人，國民黨真能為自己創造未來？