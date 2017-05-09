憂颱風攪局世大運 柯文哲：最後一個月來吃素NOWnews今日新聞 (2017-05-09 15:44)
第29屆世界大學運動會8月19日在台北舉辦，開閉幕式選在露天的台北田徑場進行，台北市長柯文哲今（9）日表示，若下雨也有雨備方案，但「謀事在人、成事在天」，像秘書長蘇麗瓊從過完年就開始吃素，他是比較困難，因為應酬太多，「不然最後一個月也來吃素。」
柯文哲說，世大運60個場館，只有網球場和藍球館是新蓋的，其他是整修，另五個叫做布置場館，所以坦白講沒那麼危險，反正八月底才比賽，六月完成都來的及，「場館是ok的」。
柯文哲指出，他對世大運有信心，台北市公務員還是有一定的實力，而且「台北比韓國光州差嗎？」，柯說，他還派秘書長蘇麗瓊去當世大運執行長，「這是最後一招」，秘書長是所有文官、事務官的頭，所以是用文官的頭，去當世大運執行長，等於是用台北市政府所有文官、公務員的力量去處理世大運，他不是要辦的很炫、很漂亮，「但平安度過沒問題。」
柯文哲並說，他不認為世大運可以真的招攬到觀光客，大多數還是本國的民眾來看，所以在宣傳策略上，世大運的國際廣告只有設日韓、東協四國和穆斯林這三個地方，其他觀光客不會來的，不要浪費錢。
柯文哲指出，下雨也有雨備方案，台北是第29屆，過去28屆開閉幕式也都是露天的，也都沒下雨、沒颱風，但「謀事在人、成事在天」，他並爆料，蘇麗瓊從過完年就開始吃素，他是比較困難，因為應酬太多，「不然最後一個月也來吃素。」，反正該做的都做了，最危險的就是反恐，他也有去拜託AIT，美國的情報系統也是有來處理。
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