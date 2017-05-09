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台北市長柯文哲今（9）日接受電台專訪，談到大巨蛋問題，柯文哲表示，遠雄大巨蛋不按圖施工被停工是事實，還稱申請沒過是北市在阻撓，他反酸，「難道我要當啦啦隊，說遠雄棒、遠雄好，遠雄呱呱叫嗎？」柯文哲砲轟遠雄，「有人做生意那麼高調？生意人都是和氣生財、民不與官鬥；告市長、告局長還登報紙，不然市長你(趙藤雄)來做啊」。

台北市長柯文哲今（9）日接受電台專訪，主持人問及民調問題，柯文哲坦言，「大巨蛋問題」與「重陽敬老金」確實是民調下滑主因。面對大巨蛋議題，柯文哲說，自己一直有在檢討，如果重來一遍是否有更好處理方法，但至今想不到更好方案。「遠雄不按圖施工，難道讓他繼續蓋嗎？」

柯文哲指出，遠雄當初就是未照圖施工遭停工，現在台建中心審不過，是因為遠雄用6萬人的環評去申請14萬人的防火避難性能審查。遠雄又辯稱沒有不按圖施工，「那你在台建中心申請那是什麼東西？」

柯文哲砲轟，遠雄申請不過說都是北市在阻撓，「難道我要當啦啦隊，說遠雄棒、遠雄好，遠雄呱呱叫嗎？」柯文哲指出，「台建中心委員都是馬政府時代到現在，那審不過你要怪我」？

柯文哲也透露，自己也曾當面與趙藤雄嗆聲「我有刁難郭台銘（三創）嗎？我有刁難蔡明忠（松菸）嗎？有人做生意那麼高調？生意人都是和氣生財、民不與官鬥；告市長、告局長還登報紙，不然市長你來做啊」，還表示「我不是馬英九，不是郝龍斌，我又沒有欠你，該怎麼做就怎麼做」。