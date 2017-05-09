▲關廠領優退後仍可領失業給付？勞動部勞動保險司司長石發基9日表示，個案認定上，考量離職事實明確，仍然可以請領失業給付。（圖／記者張雄風攝,2017.5.9）

南部某科學園區因在台關廠轉往大陸，並讓原廠區勞工選擇改赴大陸廠區工作，或按優於勞動基準法資遣費標準離職方案申請自願離職，而部分勞工在自願離職後，仍到公立就業服務機構審核是否符合非自願離職身份。勞動部勞動保險司司長石發基今（9）日表示，個案認定上，考量離職事實明確，仍然可以請領失業給付。

石發基表示，勞動部已於5月2日發函示，考量就業保險目的在保障勞工非因本身因素而離職失業之就業安全，所以如勞工因投保單位關廠而離職的事實明確，尚不因勞工選擇優惠離職或於勞資爭議調解時與公司達成「願拋棄關於調解申請及勞動契約存續期間之其餘請求權」（不開立非自願離職證明），仍然可以請領失業給付。

石發基說，這是以離職事實為前題，不一定需要資方的非自願離職證明；勞工辦理失業認定時，除投保單位確定關閉外，也可向地方主管單位尋求認可，只要地方政府認定公司原單位確實不存在，即可由地方政府核發證明，據以領取失業給付。

除關廠外，歇業或雇主行踨不明，經地方主管機關查明屬實；勞資雙方爭議調解有案，或其他經地方主管機關事實查證確定等，雖然無法出示非自願離職證明文件，但仍請就個案具體事實辦理失業給付。