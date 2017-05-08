▲母親節將至，孫淑媚特別送上康乃馨給「媽媽」林小樓。（圖／台視，2017.05.08）

孫淑媚和林小樓在《牡丹花開》中飾演母女檔，母親節將至，孫淑媚特地在拍攝宣傳片時送上康乃馨，不過「媽媽」林小樓卻爆料，和孫淑媚私下互動很少。

林小樓解釋，平常很少跟孫淑媚說話，因為孫淑媚的戲場次和台詞都很多，為了讓她能專心準備工作，平時很少去找她聊天。這麼貼心的理由讓孫淑媚直呼感動，「我們都算文靜的人，小樓姊在現場看到我的台詞一大堆，也會替我很煩惱。」雖然是第一次合作，但孫淑媚一見到林小樓就很有親切感，「終於見到『桃太郎』本人了！」

林小樓也說和孫淑媚一起拍戲很自在，相處起來沒什麼壓力。母親節將至，孫淑媚除了送上康乃馨之外，還幫林小樓按摩搥背獻殷勤，孫淑媚透露，小時候覺得媽媽很兇，「以前常感冒生病，看別人媽媽都會溫柔照顧，但我媽卻會罵『衣服怎麼不多穿一點！』」但長大之後，孫淑媚和媽媽反而像姊妹一樣，今年也打算準備紅包給媽媽，「畢竟這個最實在，用不到還可以先存起來。」

▲孫淑媚（右）和林小樓在劇中飾演母女。（圖／台視，2017.05.08）