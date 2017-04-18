▲張智成化身廚師邊煮邊教廣式煲湯。（圖／記者林柏年攝，2017.04.18）

張智成睽違3年再發新專輯，剛剛結束高雄場的演唱會，台北場也將於5／12舉辦，忙著演唱會的張智成，也不忘慰勞辛苦的工作人員，喜愛下廚的他決定親自煲一鍋「廣式煲湯」，幫工作人員好好補一補，此次【NOWnews今日新聞】特別直擊，張智成立刻變身廚師邊煮邊教學。

「廣式煲湯」材料如下：大骨、小骨、蟲草花、牛蒡、紅棗、玉竹

▲張智成「廣式煲湯」材料：大骨、小骨、蟲草花、牛蒡、紅棗、玉竹。（圖／記者林柏年攝，2017.04.18）

先把大骨、小骨放入滾水中汆燙，將血水和雜質先過濾出來，等到沒有血絲的時候，即可撈出來備用。另外，最好不要使用帶有肥肉的骨頭。

等待水滾的過程中，先將玉竹泡水清洗；再將牛蒡削皮備料，依照個人喜好切絲或切片，切片的話大約一公分左右，不需要切得太厚。

▲先將牛蒡削皮。（圖／記者林柏年攝，2017.04.18）

▲將牛蒡依照個人喜好切絲或切片。（圖／記者林柏年攝，2017.04.18）

水滾後，依序放入牛蒡、蟲草花、玉竹、紅棗，最後放入大骨和小骨，先用大火煮5～10分鐘，再轉小火慢慢熬3～5個小時不等，耐心等待之後就完成了！

▲放入材料後，耐心等待3～5個小時之後就完成了。（圖／記者林柏年攝，2017.04.18）

▲廣式煲湯完成。（圖／記者林柏年攝，2017.04.18）

隨後張智成也透露，因為忙著準備演唱會，已經一陣子沒好好下廚，表示只想專注背歌詞、練表演，另一方面擔心體力不足最近也勤運動；不過這段時間一直在兩種心境中拉扯，一種是隨性面對，另一種則是嚴謹對待，讓他笑說：「都快精神分裂了！」

這次演唱會選在LIVE HOUSE舉辦，張智成說好處是可以和台下粉絲的情緒凝聚在一起。不知不覺出道18年，張智成的歌曲陪伴著粉絲度過人生中各個階段，張智成表示希望能在演唱會上，陪著粉絲一起回憶過去。

想起過去外界對他的誤解，張智成心中有很多話想和粉絲說，但他說：「其實我不太懂得推銷自己！」因此過去面對誤解，他沒有解釋也沒有人來問他，現在他想透過演唱會和大家談心，對於過去的事他也表示：「任何事都有原因，沒有誰有錯。」

▲張智成分享準備演唱會心情。（圖／記者林柏年攝，2017.04.18）