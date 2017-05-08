來去台東住兩晚 縣府提供補助優惠公視 (2017-05-08 00:00)
今年台東縣政府刺激景氣低迷的觀光，接連到香港和中國等地辦旅展，邀請港澳和東南亞遊客包機來台東。今天正式宣布就從今年7月起配合政府南向政策，編列9百多萬元，獎勵港澳包機的遊客到台東住兩晚每人補助1500元、新馬泰國等東南亞遊客住兩晚每人補助2500元的優惠措施，還提供競賽獎金給引進遊客最多的旅行社。
==台東縣觀旅處副處長 王國政==
這整個過程當中
我們會有(旅行社)競賽方式
總經費是25萬 第一名有15萬
我想這是我們台東
為了配合南向政策
不過台東縣在台灣國際旅遊市場算是偏遠地區，要如何才能有效留住國外遊客來住兩個晚上？旅行業者說，要從台東縣境的公路網旅遊路線交叉規畫就能留住遊客住兩晚。
==旅行業者 徐仲德==
所以我們利用縱谷線加海岸線
海岸線加南迴線
或者縱谷海岸兩個方式
讓他們能夠停留至少兩個晚上
刺激我們在地消費
台東縣南向觀光業包機，從7月14號到8月25號，一共29個包機航班，預計將有1300多名的遊客來台東，而且包機要回程香港的航班，也將開放60個機位，給台東民眾搭乘到香港5天4夜旅遊，讓台東民眾好期待。
==民眾 莊小姐==
就是不用路途遙遠
又要到桃園或者是高雄搭機
不過目前的規畫只有一個航班，60個機位，給台東民眾搭機出國，實在太少了，台東縣政府說，未來會再爭取東南亞包機，也會提供台東民眾更多在地搭機出國的機會。
記者 章明哲 台東報導
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