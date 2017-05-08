















今年台東縣政府刺激景氣低迷的觀光，接連到香港和中國等地辦旅展，邀請港澳和東南亞遊客包機來台東。今天正式宣布就從今年7月起配合政府南向政策，編列9百多萬元，獎勵港澳包機的遊客到台東住兩晚每人補助1500元、新馬泰國等東南亞遊客住兩晚每人補助2500元的優惠措施，還提供競賽獎金給引進遊客最多的旅行社。==台東縣觀旅處副處長 王國政==這整個過程當中我們會有(旅行社)競賽方式總經費是25萬 第一名有15萬我想這是我們台東為了配合南向政策不過台東縣在台灣國際旅遊市場算是偏遠地區，要如何才能有效留住國外遊客來住兩個晚上？旅行業者說，要從台東縣境的公路網旅遊路線交叉規畫就能留住遊客住兩晚。==旅行業者 徐仲德==所以我們利用縱谷線加海岸線海岸線加南迴線或者縱谷海岸兩個方式讓他們能夠停留至少兩個晚上刺激我們在地消費台東縣南向觀光業包機，從7月14號到8月25號，一共29個包機航班，預計將有1300多名的遊客來台東，而且包機要回程香港的航班，也將開放60個機位，給台東民眾搭乘到香港5天4夜旅遊，讓台東民眾好期待。==民眾 莊小姐==就是不用路途遙遠又要到桃園或者是高雄搭機不過目前的規畫只有一個航班，60個機位，給台東民眾搭機出國，實在太少了，台東縣政府說，未來會再爭取東南亞包機，也會提供台東民眾更多在地搭機出國的機會。記者 章明哲 台東報導