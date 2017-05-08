

法國總統大選馬克宏勝出，符合市場預期，加上美股收紅，帶動台股今天開盤以上漲34點開出，可惜後繼無力，開高走低、在平盤上震盪。



今天早盤、台積電衝上200元，。鴻海早盤最高來到101.5元，續站31個多月來波段高點。股王大立光則開高走低。分析師表示，5月適逢報稅期，又有財報陸續公布的不確定因素，台股攻萬點還要再等等。





