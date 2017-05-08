台鐵台南站候車大廳 天花板部分塌落公視 (2017-05-08 00:00)
7日晚上將近10點，三位民眾坐在台南火車站候車大廳，突然大量土塊和木材掉落，當場被砸到。
==受傷民眾==
因為我錯過一班車
我要等下一班車 就坐在那邊休息
然後突然這樣砰一聲
東西就往身上砸
原來大廳天花板塌了一大塊，幸好現場兩人受到輕傷，送醫後沒有大礙，台鐵強調會負擔兩人醫藥費並且慰問。不過，台南火車站從1936年啟用至今，已經列為國定古蹟保護，為何放到失修崩壞？台鐵強調，已經發包維修工程，但沒想到水氣太重，天花板加速崩落。
==台鐵台南車站站長 徐竹平==
老師的初步斷定
是因爲水氣的關係
造成部分的天花板
因為長期的水氣
影響到整個天花板的支撐性不夠
然後才會整個崩塌下來
目前我們也採取緊急的一個措施
就是先做 大概先在下方做支撐板
古蹟受損。文化部和台南市文化局上午也會同專家學者到場現勘，台鐵反應，車站空間不大，但多處天花板都有潮濕現象，恐怕危及乘客安全。接下來來文化部將先做補強，後續維修工程也要討論，針對天花板進行加固。
記者 王介村 陳顯坤 台南報導
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