















7日晚上將近10點，三位民眾坐在台南火車站候車大廳，突然大量土塊和木材掉落，當場被砸到。==受傷民眾==因為我錯過一班車我要等下一班車 就坐在那邊休息然後突然這樣砰一聲東西就往身上砸原來大廳天花板塌了一大塊，幸好現場兩人受到輕傷，送醫後沒有大礙，台鐵強調會負擔兩人醫藥費並且慰問。不過，台南火車站從1936年啟用至今，已經列為國定古蹟保護，為何放到失修崩壞？台鐵強調，已經發包維修工程，但沒想到水氣太重，天花板加速崩落。==台鐵台南車站站長 徐竹平==老師的初步斷定是因爲水氣的關係造成部分的天花板因為長期的水氣影響到整個天花板的支撐性不夠然後才會整個崩塌下來目前我們也採取緊急的一個措施就是先做 大概先在下方做支撐板古蹟受損。文化部和台南市文化局上午也會同專家學者到場現勘，台鐵反應，車站空間不大，但多處天花板都有潮濕現象，恐怕危及乘客安全。接下來來文化部將先做補強，後續維修工程也要討論，針對天花板進行加固。記者 王介村 陳顯坤 台南報導