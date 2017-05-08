















住雲林古坑農民李先生，趁著空檔巡視檳榔園除除草，因為檳榔園好管理不怕風災和水災，他近3公頃檳榔園都外包給盤商採收，價錢也比種植一般農作物還要高。農委會統計，目前全台檳榔栽種面積還有4萬3千公頃。==雲林古坑農民 李先生==你如果品質顧得好如果外包給別人一公頃一年來收外包就有10多萬元 如果是自己採收就能有20多萬為了要推動檳榔廢園轉作，農委會今年增加平地農牧用地，每公頃最高可領補助25萬元，若是在雲林縣內再加上台塑企業加碼補助，最高可領到五十萬元，獎勵金比其他縣市還高。==雲林縣農業處長 張世忠==預計將推動到今年10月31號希望各農友 如果家裡有種植檳榔是不是可以考慮廢園轉作其他有經濟農作物==雲林古坑農民 李先生==有整理好有人外包 一年收10多萬對家庭補助也很大你如果說(廢園補助)接下來就沒收入了雲林的檳榔農說，今年檳榔批發價每粒8塊多是20年來最高價，雖然現在政府推出補助，但要推廢園轉作的確有難度，加上農村人口高齡化，若轉作還需人力管理，而且短期內不會有收入，所以許多農民意願不高，認為這項政策配套和誘因還不足。記者 王威雄 雲林報導