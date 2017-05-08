北市家禽批發市場5宰體異常 疑禽流感公視 (2017-05-08 00:00)
一早台北市家禽批發市場空空蕩蕩，只有零星的工作人員在裡頭走動，因為就在上週六夜間及週日凌晨，北市家禽批發市場的獸醫師發現，有5隻家禽屠宰體異常，疑似是禽流感病例，立即進行通報。
==台北畜產運銷公司總經理 姚量議==
目前是發現5隻的屠體
有這樣的狀況
可是這整批有304隻
目前送了15隻
到淡水的試驗所去做檢驗
該線的屠宰線以及交易的行口
都24小時停止作業
北市動保處及畜產公司不敢大意，馬上進行場區擴大消毒工作並將屠宰場的屠宰線停止運作24小時，動保處表示，一共接獲五起禽流感疑似案例通報，分別來自高雄市彌陀區、苗栗縣通霄鎮、屏東縣竹田鄉及雲林縣元長鄉。，通報案例都是紅羽土雞在屠宰時，發現眼周圍腫脹，腹部、雙腳腳脛、翅膀末端皮膚潮紅，並有內臟多發出血、白色糜爛及壞死區等疑似禽流感症狀，已立刻採集送驗，凍存304雞隻。
==台北市動保處防疫檢疫組長 胡金灝==
這5隻都分別來自不同的禽場
但是其實以目前的資訊看起來
其實牠的發病率
大約都是在千分之一左右
所以算是一個零星的發生
北市動保處表示，根據統計，今年至今，全台共有129場養禽場因感染禽流感遭到撲殺，撲殺隻數為126萬8409隻，這次發現5隻異常雞隻，來自不同禽場，預計病原體檢驗結果最快在今天出爐。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
迷彩 12 用瑞士刀．REFLECTS 瑞士刀 鑰匙圈．WENGER 瑞士刀．7用瑞士刀．迷彩瑞士刀．多功能瑞士刀．wenger evolution 瑞士刀．瑞士刀 classic．瑞士刀 wenger．名片型瑞士刀．瑞士刀 販售．victorinox 瑞士刀．名片型 瑞士刀．名片 瑞士刀．迷你 瑞士刀．WENGER 金屬瑞士刀．維氏瑞士刀．WENGER 用瑞士刀．VICTORINOX 萬用型 瑞士刀．迷你瑞士刀．萬用瑞士刀．VICTORINOX 迷彩 瑞士刀．瑞士刀 充電傳輸線．Wenger 瑞士刀 Camper．七用 瑞士刀．多功能 瑞士刀．金屬瑞士刀．瑞士刀 VICTORINOX．VICTORINOX 名片型 瑞士刀．瑞士刀
- EDIFICE 頂級鑄模技術藍牙傳輸賽車錶(EQB-700D-2A)精湛藍48
- 奶油獅-好朋友系列-冬夏兩用高磅數天然涼爽竹青純棉透氣床
- 【Iceberg】Twice 舊愛新歡女性淡香水(100ml)
- ACROSS COOL系列背包 粉紅 CL160704
- 【維妮舒-有感系列】美魔女透肌彈力調理組(精華液5mlx8+沐
- Olivier Desforges法國原裝雙人床組HONORAT
- 沙發 單人座 費雅蒂布面沙發 品家居
- 【Whoo 后】天氣丹華炫重生精華8ml*6(送安娜蘇魔女經典迴紋
- LG 17KG變頻洗衣機WT-D176SG含配送到府+標準安裝
- 【Loewe】Quizas Quizas Quizas Passion 惑許熱情淡香水(50
巴菲特在股東大會上說了什麼？你想知道的都在這...【北京新浪網】
一文讀懂2017年巴菲特股東大會！【北京新浪網】
巴菲特和芒格的一堂人生課【北京新浪網】
巴菲特的悔恨：科技盲也要開腦洞【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》