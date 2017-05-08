加速損益兩平 台中捷運規劃附屬事業公視 (2017-05-08 00:00)
全長將近17公里的台中捷運綠線，工程仍在進行，目前總進度達到70%，首批日本製造的車廂也已經在進行測試，台中捷運公司為了加速達成損益兩平，已成立「事業處」，要強化「台中捷運品牌故事」行銷。
==台中捷運公司董事長 蔡岡廷==
它這個故事
我們是結合在地的文化
還有在地的一些過去的
歷史的這個背景
那我們會用一個 整個創意的方式
把整個在地的故事 把它連結起來
那很重要的是 我們希望
是能夠跟在地產業做結合
台中市初期只有一條捷運綠線，如果光靠票箱收入恐怕會虧損，台中捷運公司希望藉附屬事業收入，來填補票箱收入的不足，學者舉高雄捷運為例，雖然目前高捷票箱收入仍虧損，但附屬事業相當成功，像是虛擬代言人高捷少女所帶來的高效益，年產值破千萬，如果附屬事業成功，對台中捷運的整體營運一定有幫助。
==逢甲大學運管系副教授 李克聰==
台中捷運因為只有一條線
所以相關的一些這些
附屬事業的規劃等等這些
都會比高雄捷運來得艱困
所以我們必須要提早開始
甚至我們規劃的時候呢
要更有一些前瞻性
雖然學者認為提早規劃附屬事業是正確的，不過各站的公車接駁轉運、台灣大道的公車營運效率提升、甚至是與台鐵的整合，都是要必須納入整體行銷規劃；台中捷運公司強調，將會全力提升附屬事業收入，希望能在2025年達到損益兩平。
記者 邱植培 彭煥群 台中報導
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