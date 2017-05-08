















全長將近17公里的台中捷運綠線，工程仍在進行，目前總進度達到70%，首批日本製造的車廂也已經在進行測試，台中捷運公司為了加速達成損益兩平，已成立「事業處」，要強化「台中捷運品牌故事」行銷。==台中捷運公司董事長 蔡岡廷==它這個故事我們是結合在地的文化還有在地的一些過去的歷史的這個背景那我們會用一個 整個創意的方式把整個在地的故事 把它連結起來那很重要的是 我們希望是能夠跟在地產業做結合台中市初期只有一條捷運綠線，如果光靠票箱收入恐怕會虧損，台中捷運公司希望藉附屬事業收入，來填補票箱收入的不足，學者舉高雄捷運為例，雖然目前高捷票箱收入仍虧損，但附屬事業相當成功，像是虛擬代言人高捷少女所帶來的高效益，年產值破千萬，如果附屬事業成功，對台中捷運的整體營運一定有幫助。==逢甲大學運管系副教授 李克聰==台中捷運因為只有一條線所以相關的一些這些附屬事業的規劃等等這些都會比高雄捷運來得艱困所以我們必須要提早開始甚至我們規劃的時候呢要更有一些前瞻性雖然學者認為提早規劃附屬事業是正確的，不過各站的公車接駁轉運、台灣大道的公車營運效率提升、甚至是與台鐵的整合，都是要必須納入整體行銷規劃；台中捷運公司強調，將會全力提升附屬事業收入，希望能在2025年達到損益兩平。記者 邱植培 彭煥群 台中報導