核一2號機"降載延時" 環團質疑安全性公視 (2017-05-08 00:00)
核一廠2號機，原本預計6月1號，就要停機歲修，但台電以電力調度為由，擅自決定先降載到75%，然後延後到6月中旬才要歲修。台電這樣的決定，會不會有安全上的疑慮？原能會組成專案小組審議，今天也邀請環保團體表達意見。
原能會邀請核電專家、反核團體排排坐，要來討論核一廠2號機「降載延時」是否可行？台電原訂六月一號，要進行核一廠2號機的歲修，卻沒有依法事先向原能會通報，四月底，自行降載到75%的電力，想把歲修時間延後到六月中旬。不過，環保團體質疑，二號機降載，會不會造成磨損電廠設備，或是造成金屬疲勞呢？而且把歲修時間延後，恐怕有安全問題。
==台灣蠻野心足生態協會律師 蔡雅瀅==
明明知道這是一個老廠
時間到了你不去修
就算你真的可以維持
所謂的75%功率沒有問題
那你該大修的時間沒有大修
如果在這段原能會
如果讓他(台電)過
那萬一這段時間
核電廠出了什麼問題
那你要怎麼對我們老百姓交代
==原能會核能管制處長 張欣==
它即使是(歲修)延時的時程
也還是在18個月的時程之內
反核人士方儉則強調，台電的降載評估報告，超過三分之一都是空白，質疑台電想蒙混過關。而核電專家賀立維，批評台電根本是先斬後奏，無視原能會的監督。
==核電專家 賀立維==
目前的了解是
台電根本不理原能會
它就硬幹 先斬後奏
因為它五月初就已經實施
就變成一邊實施 一邊在審查
目前全台六座核電機組，有四組沒有運轉，其中核三廠二號機，原訂520前歸隊，但歲修發生狀況可能延後，而核一2號機若如期歲修，屆時全台核電廠，恐怕只剩一組機組運轉，讓供電吃緊。不過，專家更憂心，本該退出的燃料棒，因為降載而繼續使用，苦撐反而有安全風險，原能會要更審慎評估。
記者 黃怡菁 張國樑 新北市報導
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