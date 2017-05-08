















核一廠2號機，原本預計6月1號，就要停機歲修，但台電以電力調度為由，擅自決定先降載到75%，然後延後到6月中旬才要歲修。台電這樣的決定，會不會有安全上的疑慮？原能會組成專案小組審議，今天也邀請環保團體表達意見。原能會邀請核電專家、反核團體排排坐，要來討論核一廠2號機「降載延時」是否可行？台電原訂六月一號，要進行核一廠2號機的歲修，卻沒有依法事先向原能會通報，四月底，自行降載到75%的電力，想把歲修時間延後到六月中旬。不過，環保團體質疑，二號機降載，會不會造成磨損電廠設備，或是造成金屬疲勞呢？而且把歲修時間延後，恐怕有安全問題。==台灣蠻野心足生態協會律師 蔡雅瀅==明明知道這是一個老廠時間到了你不去修就算你真的可以維持所謂的75%功率沒有問題那你該大修的時間沒有大修如果在這段原能會如果讓他(台電)過那萬一這段時間核電廠出了什麼問題那你要怎麼對我們老百姓交代==原能會核能管制處長 張欣==它即使是(歲修)延時的時程也還是在18個月的時程之內反核人士方儉則強調，台電的降載評估報告，超過三分之一都是空白，質疑台電想蒙混過關。而核電專家賀立維，批評台電根本是先斬後奏，無視原能會的監督。==核電專家 賀立維==目前的了解是台電根本不理原能會它就硬幹 先斬後奏因為它五月初就已經實施就變成一邊實施 一邊在審查目前全台六座核電機組，有四組沒有運轉，其中核三廠二號機，原訂520前歸隊，但歲修發生狀況可能延後，而核一2號機若如期歲修，屆時全台核電廠，恐怕只剩一組機組運轉，讓供電吃緊。不過，專家更憂心，本該退出的燃料棒，因為降載而繼續使用，苦撐反而有安全風險，原能會要更審慎評估。記者 黃怡菁 張國樑 新北市報導