台南火車站天花板塌落 2乘客被砸傷公視 (2017-05-08 00:00)
昨晚將近10點，台鐵台南車站候車大廳，天花板突然掉落一大塊，砸傷兩名旅客，幸好兩人送醫，沒有大礙。由於車站是國定古蹟，從1936年啟用到現在，台鐵強調，目前正在發包修復計畫，沒想到還來不及施工，天花板就耐不住水氣腐朽。
7日晚上將近10點，三位民眾坐在台南車站候車大廳，突然大量石灰塊和木條掉落，當場被砸到。
==受傷民眾==
因為我錯過一班車
我要等下一班車 就坐在那邊休息
然後突然這樣砰一聲
東西就往身上砸
原來大廳塌了一塊大約6平戶公尺大的天花板，幸好材質是苧麻抹石灰，重量很輕，現場兩人只受到輕傷，送醫後沒有大礙，台鐵強調會負擔兩人醫藥費並且慰問。不過，台南車站的建築體在1936年啟用，是台灣唯一站內設有旅館且保留完整的車站，1999年就被列為國定古蹟保護，突然出現崩壞，上午文化部和台南文化局趕緊會同專家學者現勘，初步判斷是水氣太重，造成天花板腐朽。
==台鐵台南車站站長 徐竹平==
老師的初步斷定
是因爲水氣的關係
造成部分的天花板
因為長期的水氣
影響到整個天花板的支撐性不夠
然後才會整個崩塌下來
目前我們也採取緊急的一個措施
就是先做 大概先在下方做支撐板
台鐵也反應，大廳還有多處天花板出現水漬，擔心後續還有同樣狀況發生。由於過去車站有嚴重漏水問題，但在2014年防漏工程已經完成，建築師建議其它腐朽的天花板目前都先做臨時補強，待下一期古蹟修復工程發包，就可以加固。
記者 王介村 陳顯坤 台南報導
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