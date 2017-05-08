















昨晚將近10點，台鐵台南車站候車大廳，天花板突然掉落一大塊，砸傷兩名旅客，幸好兩人送醫，沒有大礙。由於車站是國定古蹟，從1936年啟用到現在，台鐵強調，目前正在發包修復計畫，沒想到還來不及施工，天花板就耐不住水氣腐朽。7日晚上將近10點，三位民眾坐在台南車站候車大廳，突然大量石灰塊和木條掉落，當場被砸到。==受傷民眾==因為我錯過一班車我要等下一班車 就坐在那邊休息然後突然這樣砰一聲東西就往身上砸原來大廳塌了一塊大約6平戶公尺大的天花板，幸好材質是苧麻抹石灰，重量很輕，現場兩人只受到輕傷，送醫後沒有大礙，台鐵強調會負擔兩人醫藥費並且慰問。不過，台南車站的建築體在1936年啟用，是台灣唯一站內設有旅館且保留完整的車站，1999年就被列為國定古蹟保護，突然出現崩壞，上午文化部和台南文化局趕緊會同專家學者現勘，初步判斷是水氣太重，造成天花板腐朽。==台鐵台南車站站長 徐竹平==老師的初步斷定是因爲水氣的關係造成部分的天花板因為長期的水氣影響到整個天花板的支撐性不夠然後才會整個崩塌下來目前我們也採取緊急的一個措施就是先做 大概先在下方做支撐板台鐵也反應，大廳還有多處天花板出現水漬，擔心後續還有同樣狀況發生。由於過去車站有嚴重漏水問題，但在2014年防漏工程已經完成，建築師建議其它腐朽的天花板目前都先做臨時補強，待下一期古蹟修復工程發包，就可以加固。記者 王介村 陳顯坤 台南報導