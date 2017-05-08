試辦重機上國道 交部本週邀專家研議公視 (2017-05-08 00:00)
紅牌重型機車，未來有機會，騎上國道高速公路！交通部這星期，將再次邀請學者專家研議，開放550CC以上大型重機、行駛國道的試辦計畫。評估指標包括，現行重機的交通事故率、違規件數及駕駛行為等，試辦計畫何時上路，交通部強調，沒有時間表。
每逢假日好天氣，不少人會騎著重型機車出遊，甚至行駛到快速道路、享受高速奔馳的快感，未來這些排氣量550CC以上的大型重機、俗稱「紅牌重機」，未來還可能有機會上國道高速公路。
==交通部路政司副司長 張舜清==
認為可以朝向第一個
就是所謂的肇事率指標
第二個部分是屬於這個
交通違規取締的指標
交通部表示，立法院2011年就已通過「道路交通管理處罰條例」修正案，明訂紅牌重機可以依交通部公告規定路段及時段、行駛高速公路，不過後來因多次民調顯示，有超過六成民眾反對而未開放，目前只有國道3甲台北聯絡道路，以及省道快速公路，有開放重機行駛，而根據統計，全台紅牌重型機車約有6萬三千多輛，交通部本周將再次召開會議，邀請學者專家研議開放重機上國道的試辦計畫。
==中華民國機車黨黨主席 董建一==
當你的評量指標訂出來了
我們也呼籲大型重機騎士
能夠發起自身的自律行動
針對外界質疑安全性，交通部強調，將以現行重機的交通事故率、違規件數及駕駛行為等等作為評估指標，至於標準要多少才算合格，還得經過會議討論，而且試辦計畫要多久才會開放重機上國道，目前也沒有時間表。
記者 賴淑敏 蔣龍祥 台北報導
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