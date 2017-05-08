















紅牌重型機車，未來有機會，騎上國道高速公路！交通部這星期，將再次邀請學者專家研議，開放550CC以上大型重機、行駛國道的試辦計畫。評估指標包括，現行重機的交通事故率、違規件數及駕駛行為等，試辦計畫何時上路，交通部強調，沒有時間表。每逢假日好天氣，不少人會騎著重型機車出遊，甚至行駛到快速道路、享受高速奔馳的快感，未來這些排氣量550CC以上的大型重機、俗稱「紅牌重機」，未來還可能有機會上國道高速公路。==交通部路政司副司長 張舜清==認為可以朝向第一個就是所謂的肇事率指標第二個部分是屬於這個交通違規取締的指標交通部表示，立法院2011年就已通過「道路交通管理處罰條例」修正案，明訂紅牌重機可以依交通部公告規定路段及時段、行駛高速公路，不過後來因多次民調顯示，有超過六成民眾反對而未開放，目前只有國道3甲台北聯絡道路，以及省道快速公路，有開放重機行駛，而根據統計，全台紅牌重型機車約有6萬三千多輛，交通部本周將再次召開會議，邀請學者專家研議開放重機上國道的試辦計畫。==中華民國機車黨黨主席 董建一==當你的評量指標訂出來了我們也呼籲大型重機騎士能夠發起自身的自律行動針對外界質疑安全性，交通部強調，將以現行重機的交通事故率、違規件數及駕駛行為等等作為評估指標，至於標準要多少才算合格，還得經過會議討論，而且試辦計畫要多久才會開放重機上國道，目前也沒有時間表。記者 賴淑敏 蔣龍祥 台北報導