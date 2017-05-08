















母親節、端午節即將到來，豬肉需求增加，但每公斤拍賣價格，從半個月前73元，漲到現在80元，比去年同期上漲1成，由於國內豬隻數量不足，短期內恐怕無法解決，所以價格可能還會，一路漲到端午節，農委會今天召開應變會議決定，下周一多休市一天，調節產銷。黃昏市場裡不論是新鮮肉品，還是各類的蔬菜水果應有盡有，每天都吸引婆婆媽媽前來購買，但仔細一看豬肉攤的買氣卻相當冷清，因為近期豬肉價格持續上漲，影響民眾的購買意願。==民眾==現在都差不多漲20元 30元這樣==民眾==變成買少一點 不要買那麼多就慢慢買新鮮為主國內目前每天毛豬正常供應量約在850頭，但嘉義縣肉品市場表示，10天前，運到市場拍賣的豬隻只有780多頭，到了上週六更減少到只剩760頭，每公斤拍賣價格也從半個月前的73元漲到現在的80元，比去年同期上漲1成，眼看國內豬隻數量短期內恐怕還是無法改善，加上母親節、端午節將到用肉需求增，可能會一路貴到端午節。==嘉義縣肉品市場主任 侯明在==6個月前那個小豬仔有下痢症所以導致現在有一點好像供需失調 第二個就是夏天牠們飼料 吃得比較少量那少量當然換肉率就會比較低 長就比較慢為了解決豬肉供應不足的問題，農委會在下午召開應變會議，會後決定，下週一，5月15號將多休市一天，來調節產銷，並在上周協調台糖增加豬隻，預計將可多投入3000頭豬上市。