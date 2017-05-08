















台北市再傳禽流感，從前天晚上開始，北市家禽批發市場，陸續發現有5隻家禽屠宰體異常，北市動保處立即進行消毒，宣布停止屠宰24小時，下午檢驗結果出爐，確診是H5禽流感，而當時在現場，扣留凍存的304隻雞，將全數銷毀。一早台北市家禽批發市場空空蕩蕩，只有零星的工作人員在裡頭走動，因為就在上週六夜間及週日凌晨，北市家禽批發市場的獸醫師發現，有5隻家禽屠宰體異常，疑似是禽流感病例，立即進行通報。==台北畜產運銷公司總經理 姚量議==目前是發現5隻的屠體有這樣的狀況可是這整批有304隻目前送了15隻到淡水的試驗所去做檢驗該線的屠宰線以及交易的行口都24小時停止作業北市動保處及畜產公司不敢大意，馬上進行場區擴大消毒工作並將屠宰場的屠宰線停止運作24小時，動保處表示，一共接獲五起禽流感疑似案例通報，分別來自高雄市彌陀區、苗栗縣通霄鎮、屏東縣竹田鄉及雲林縣元長鄉。通報案例都是紅羽土雞在屠宰時，發現眼周圍腫脹，腹部、雙腳腳脛、翅膀末端皮膚潮紅，並有內臟多發出血、白色糜爛及壞死區等疑似禽流感症狀，已立刻採集送驗，凍存304雞隻。==台北市動保處防疫檢疫組長 胡金灝==這5隻都分別來自不同的禽場但是其實以目前的資訊看起來其實牠的發病率大約都是在千分之一左右所以算是一個零星的發生而檢驗結果下午已經出爐，北市動保處表示，這5隻來自不同禽場的雞隻，確診是H5禽流感，將全數銷毀已凍存的304隻雞隻，根據統計，今年至今，全台共有129場養禽場因感染禽流感遭到撲殺，撲殺隻數為126萬8409隻。