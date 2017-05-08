5月8日，貴州恆豐智誠俱樂部召開新聞發佈會，正式宣布新任主教練曼薩諾上任。曼薩諾也將從第9輪中超聯賽開始指揮貴州恆豐智誠的比賽，這位曾經帶領過國安、申花分別奪得亞冠資格的西班牙名帥如今要帶領中超升班馬為保級而戰。

在新聞發佈會上，曼薩諾首先表示球隊的保級難度非常大，畢竟相比於國安、申花，貴州隊的實力要弱很多，因此策略上不可能跟之前帶隊比。曼薩諾舉了一個例子：假如我們身高1米8，我們就得買一套1.8米的西裝，如果我們買2米1的西裝，穿著就大。我們要了解自己的身高，了解對手的身高才去買西裝，所以我們會給自己充分的時間，去了解自己的球員。

雖然難度較大，但曼薩諾也對保級有著充分的信心，老頭甚至開玩笑地說到：現在我們並沒有被對手拉開太大的差距。如果今天中超聯賽結束，我們已經完成保級了。

隨後曼薩諾強調到：後面每一場我們都要把握好，爭取每一場的3分，其實我們距離前5-6名的差距也並不大，也就3-4分左右。前幾位的球隊在力爭上遊，我們就要努力不要讓自己再落後。理論上保證自己不再落後，在這個基礎上不斷向前。這個理念也會向球員去進行傳遞。

談及二次轉會是否會更換外援，曼薩諾坦言：我要在了解球隊的現狀后再做出評估之後，當然還要再向俱樂部董事長彙報，如何對外援進行調整。

那麼，對比之前在北京和上海的執教，這次會有好的收穫嗎？曼薩諾說到：在北京上海的時候，我獲得了最佳教練的獎項，第二個就是收到了球員和技術分析的認可，達到了俱樂部的目標，超額完成了工作。同時我也收到中國足協的邀請，擔任國家隊的主教練。所以我也希望能保持自己的紀錄，在貴州能夠比較好完成執教計劃。現在我們的目標就是保級，一切都圍繞保級展開，在保級成功的基礎上，我們才會追求更高的目標。（袁野）