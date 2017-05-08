在上周聯賽中北京國安主場慘敗給華夏幸福，5月8日BTV體育台《足球100分》節目中，前國安球員南方、北京體育記者鄧羽、足球評論員朱煜明擔任嘉賓，和主持人魏翊東一起回顧了國安這場敗仗。嘉賓們直言何塞換人過於套路，沒根據場上實際情況；朱煜明表示更新換代的國安缺少核心氣，可能跟徐雲龍的離隊有關。

在這場比賽中國安兩名主力球員受傷，鄧羽首先介紹說：「於大寶和奧古斯托兩名絕對主力都要傷停數周，五月份我們要面臨非常困難的一個月。賽后我跟於大寶溝通，他當時就告訴我他傷勢很嚴重，說其實那個球唐詩塞那一下有點輕了，任航正常的鏟斷，等於兩隻腿把於大寶受傷的腿掰在裏面了，他沒有拿出來，他希望通過隊醫的治療后看看能不能有一個調整的過程，但是還是不行。今天核磁的結果是腳踝韌帶撕裂，比他想像中的好一些。」

在之前的足協杯中，國安也是全主力出戰，朱煜明認為這或許也是球員受傷的一個原因，鄧羽表示讚同，「比賽輸了后，咱們仔細想一下，足協杯咱們全套主力球員，是不是我們對足協杯太過重視了，華夏的足協杯陣容目的性很強，他知道姆比亞不會踢，張呈棟不會踢，所以都讓他們踢足協杯了，剩下的阿洛、拉維奇踢聯賽了。」南方認為：「華夏幸福是5個外援，他可能會根據不同的對手使用不同的外援，他這樣就會有一個輪換，咱們基本上沒使用過別的外援，就那三個外援。」

大比分不敵華夏幸福，魏翊東直言：「國安這場比賽出現了許多錯誤，不管是賽前的布置還是賽中的表現。於大寶的受傷下場是個節點。」對於換人，鄧羽介紹說：「按照賽前準備其實是想用金泰延換唐詩的，最後被迫換的於大寶，這個換人是不是合理值得討論。」朱煜明表示：「替補名單沒有正印前鋒了，不換金泰延能換誰，按照何塞的設想他是想讓奧古斯托和索里亞諾形成雙前鋒，但是戰術紀律也好，場上位置要求也好，他達不到想要的要求。」魏翊東直言這場比賽的換人值得一說，「第一個是被動的打亂了計劃的換人，第二個其實是在彌補第一個換人。」南方認為過於套路，「賽前他預想的進程，沒有根據場上的實際情況，把這套東西換上了。」朱煜明直言有意外的情況沒有修正，還是按照既定的去做的。

接下來談到國安下輪與延邊的比賽，南方認為：「延邊隊雖然今年實力有所下降，但是這個隊打的非常熟。」朱煜明認為：「延邊隊是中超裏面的一股清流吧，他這種風格講究整體，風格一直保持不變，他主場打442居多，斯蒂夫和金承大放在前面打雙前鋒。這兩個人身體有限更多靠速度。」鄧羽表示：「可能咱們的外援的選擇不存在幸福的煩惱了，既然奧古斯托已經受傷上不了場了，就伊爾馬茲和索里亞諾索性都頂在前面，而且索里亞諾身邊需要一個前鋒給他做球，我們外援選擇上選擇更明朗了，針對性也就更強了。伊爾馬茲的傷基本上也快好了。」

隨後朱煜明表示：「國安在更新換代期間可能缺少一種核心氣，可能跟老隊長的離隊有關，有老隊員在場上，除了鎮定軍心還有他有經驗，贏不下的比賽至少不會輸，他對場上形勢會做出一個判斷，現在的球員太急於證明自己了，反而欲速則不達。」魏翊東補充說：「有的時候在踢球的時候還擔心外界對自己的懷疑，不敢去承擔責任，去創造能夠突破對手的機會，這個都是球隊面臨的問題。還是得先會贏球，用勝利去解決問題。」

隨後嘉賓們聊到本輪其他比賽，上港與恆豐智誠的比賽后，主帥黎兵控訴胡爾克打人事件引發軒然大波，對於雙方各執一詞，朱煜明認為：「根據庫卡之前跟貴州比賽類似的行為，是安保人員提供的人證，最後禁賽7個月，所以如果找不到視頻資料，找到上港球場安保人員作證也一樣能給胡爾克定罪。但是兩傢俱樂部似乎已經達到共識，以大局為重，恆豐智誠俱樂部已經不想追究了，反到是黎兵對自己的助教仗義執言，但從最後的趨勢看，很可能最後兩傢俱樂部和足協就此化解。」魏翊東認為：「從黎兵方面講，黎兵完全沒有必要無中生有。」朱煜明補充說：「私底下據說是上港工作人員看見了有肢體行為，但有意思的是貴州俱樂部方面說沒有肢體行為。」魏翊東表示：「很可能是一筆糊塗賬，如果胡爾克真的打人了，暴力停賽是三場。」

另一場比賽中蘇寧門將張思鵬被傳得知不是主力而出現罷訓，魏翊東直言：「看到文章第一反應就是不信。」鄧羽表示：「我們平時都了解張思鵬的為人和性格，他去年很長時間也是替補門將，而這場比賽不可能因為一場比賽他就跟俱樂部翻車。」魏翊東補充說：「他一直打替補的時候都沒有翻過車，何必因為一場比賽做這種行為，根本不合情理，沒有邏輯。」

南方表示：「他是挺隨和的一個人，不是脾氣特暴的。」朱煜明解釋說：「據說是在訓練中他因為失誤被換下了，當時下雨張思鵬怕感冒去了洗澡，被誤傳為罷訓，跟罷訓完全沒有任何關係。」

隨後魏翊東表示：「有意思的是，就洗了個澡的功夫，就傳出了罷訓，這文章寫的也太快了，訓練是封閉的啊。」朱煜明提到：「值得一提當時他合同快到期了，今年是合同年。」南方表示：「他在那邊過的也不太舒服，說句實在話，在隊內應該有公平公正的競爭氛圍，足球運動員都能接受。今年蘇寧讓張思鵬守的是亞冠，顧超守的是聯賽，經過一對比還是張思鵬穩定些，突然有這麼一出，對於張思鵬來說是不太公平的。」魏翊東最後說到：「確實是不公平的，一傢俱樂部是有權利決定你是否跟球員續約，但是關鍵是你用什麼樣的手段，最起碼你要做到問心無愧，而不是肆意詆毀球員名譽。」

（二餅）