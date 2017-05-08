（中央社記者潘智義台北2017年5月8日電）行政院長林全接受彭博訪問時強調，「我們要更貪心一點」，再培養更多的台積電！財信傳媒董事長謝金河說，「報告院長」，台積電不單是靠政府培養的。



謝金河在臉書指出，林全接受訪問時強調，再培養更多的台積電，這是好的期待，但這話說對一半，也就是說，台積電成立是有靠政府的幫忙，但台積電能有今天，靠的是經營者的睿智領導及卓越的團隊。



他直言，不相信大家可以比較一下，政府在80年代全力協助半導體產業，聯電在先，後來再成立台積電，在1997年之前，聯電的實力領先台積電，但後來經營者理念與風格不同，兩家公司的命運跟著分道揚鑣，如今一家市值逾新台幣5兆元，一家1540億元，兩家公司市值規差30幾倍。



謝金河說，因此可見，政府可以開一個頭，但是一家公司能不能由小變大，再變很大，絕不是只靠政府培養就能變大，關鍵在於台灣有沒有更多的張忠謀！眼前台灣最欠缺的是企業卓越的經營者，及政治場域的卓越領導人。