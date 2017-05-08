謝金河：報告院長 台積電不單靠政府培養中央社 (2017-05-08 21:50)
（中央社記者潘智義台北2017年5月8日電）行政院長林全接受彭博訪問時強調，「我們要更貪心一點」，再培養更多的台積電！財信傳媒董事長謝金河說，「報告院長」，台積電不單是靠政府培養的。
謝金河在臉書指出，林全接受訪問時強調，再培養更多的台積電，這是好的期待，但這話說對一半，也就是說，台積電成立是有靠政府的幫忙，但台積電能有今天，靠的是經營者的睿智領導及卓越的團隊。
他直言，不相信大家可以比較一下，政府在80年代全力協助半導體產業，聯電在先，後來再成立台積電，在1997年之前，聯電的實力領先台積電，但後來經營者理念與風格不同，兩家公司的命運跟著分道揚鑣，如今一家市值逾新台幣5兆元，一家1540億元，兩家公司市值規差30幾倍。
謝金河說，因此可見，政府可以開一個頭，但是一家公司能不能由小變大，再變很大，絕不是只靠政府培養就能變大，關鍵在於台灣有沒有更多的張忠謀！眼前台灣最欠缺的是企業卓越的經營者，及政治場域的卓越領導人。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
迷彩 12 用瑞士刀．REFLECTS 瑞士刀 鑰匙圈．WENGER 瑞士刀．7用瑞士刀．迷彩瑞士刀．多功能瑞士刀．wenger evolution 瑞士刀．瑞士刀 classic．瑞士刀 wenger．名片型瑞士刀．瑞士刀 販售．victorinox 瑞士刀．名片型 瑞士刀．名片 瑞士刀．迷你 瑞士刀．WENGER 金屬瑞士刀．維氏瑞士刀．WENGER 用瑞士刀．VICTORINOX 萬用型 瑞士刀．迷你瑞士刀．萬用瑞士刀．VICTORINOX 迷彩 瑞士刀．瑞士刀 充電傳輸線．Wenger 瑞士刀 Camper．七用 瑞士刀．多功能 瑞士刀．金屬瑞士刀．瑞士刀 VICTORINOX．VICTORINOX 名片型 瑞士刀．瑞士刀
- TITONI瑞士梅花錶 動力系列(23730 G-515)-黑色/22mm
- 【Agent Provocateur】粉戀佳人女性淡香精-100ml(送品牌針
- 義大利La Belle 晨光幽亭 單人三件式防蹣抗菌舖棉兩用被床
- LANCOME 蘭蔻 超緊顏5D太空抗皺晚霜 50ML+ 超緊顏5D抗皺激
- 【ESTEE LAUDER】純粹女性淡香精30ml+身體乳75ml+鉑金Y字棒
- LANCOME 蘭蔻 超緊顏5D抗皺激粹 50ML + 10ML
- 【PHYTO-C歐瑪】穩定型左旋C20%精華液(15ml)
- 【Dolce & Gabbana】Intense 馥郁版女性淡香精(100ml T
- AT HOME-吉蒂6尺雙人床
- 【Salon curl】沙龍級全自動捲髮器(蜜桃粉限定版)
巴菲特在股東大會上說了什麼？你想知道的都在這...【北京新浪網】
一文讀懂2017年巴菲特股東大會！【北京新浪網】
巴菲特和芒格的一堂人生課【北京新浪網】
巴菲特的悔恨：科技盲也要開腦洞【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》