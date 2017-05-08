色料旺季不旺 永光4月營收年減2成中央社 (2017-05-08 21:45)
（中央社記者潘智義台北2017年5月8日電）台灣永光化學工業公司（1711）公布，4月合併營收新台幣7億2299萬元，較去年同期減少20%。
依事業別來看，永光統計，4月色料化學品年減34%、特用化學品年減19%、碳粉年減9%、電子化學品年增47%、醫藥化學品年減18%。4月色料化學品較去年同期減少較多，主因往年色料4月是旺季，但今年市場需求較低迷，客戶下單保守。
另外，4月特化事業營收較去年同期減少，主因今年以來，持續受到國際大廠降價，及中國大陸同業激烈競爭，銷量及售價均受到影響。
永光指出，今年1至4月合併營收30億4106萬元，較去年同期衰退4.9%。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
迷彩 12 用瑞士刀．REFLECTS 瑞士刀 鑰匙圈．WENGER 瑞士刀．7用瑞士刀．迷彩瑞士刀．多功能瑞士刀．wenger evolution 瑞士刀．瑞士刀 classic．瑞士刀 wenger．名片型瑞士刀．瑞士刀 販售．victorinox 瑞士刀．名片型 瑞士刀．名片 瑞士刀．迷你 瑞士刀．WENGER 金屬瑞士刀．維氏瑞士刀．WENGER 用瑞士刀．VICTORINOX 萬用型 瑞士刀．迷你瑞士刀．萬用瑞士刀．VICTORINOX 迷彩 瑞士刀．瑞士刀 充電傳輸線．Wenger 瑞士刀 Camper．七用 瑞士刀．多功能 瑞士刀．金屬瑞士刀．瑞士刀 VICTORINOX．VICTORINOX 名片型 瑞士刀．瑞士刀
- cK 鐘點情人時尚對錶(綠)
- TITONI瑞士梅花錶 宇宙系列(728 G-306)-香檳色/20mm
- Tino Bellini 閃耀絢麗細緻珠片跟鞋_藍
- Saturn Pro音樂藍牙發射器+Audition Pro藍牙NFC耳罩式耳機
- CITIZEN 淑女氣質展現經典時尚優質腕錶-銀+數字-FE1081-59B
- G-SHOCK絕對強悍分層防護構造防震概念休閒錶(GST-S110D-1A)
- CITIZEN Eco-Drive 不老頑童時尚優質三眼腕錶-全黑-CA0615-
- 【Mercedes-Benz 賓士】賓士男性淡香水(120ml)
- ASUS UX390 12吋輕薄筆電(i7-7500U/512G/8G/FHD/皇家藍
- COACH 立體馬車LOGO荔枝紋皮革手提/斜背二用包-裸膚(小)
巴菲特在股東大會上說了什麼？你想知道的都在這...【北京新浪網】
一文讀懂2017年巴菲特股東大會！【北京新浪網】
巴菲特和芒格的一堂人生課【北京新浪網】
巴菲特的悔恨：科技盲也要開腦洞【北京新浪網】