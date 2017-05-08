（中央社記者潘智義台北2017年5月8日電）台灣永光化學工業公司（1711）公布，4月合併營收新台幣7億2299萬元，較去年同期減少20%。



依事業別來看，永光統計，4月色料化學品年減34%、特用化學品年減19%、碳粉年減9%、電子化學品年增47%、醫藥化學品年減18%。4月色料化學品較去年同期減少較多，主因往年色料4月是旺季，但今年市場需求較低迷，客戶下單保守。



另外，4月特化事業營收較去年同期減少，主因今年以來，持續受到國際大廠降價，及中國大陸同業激烈競爭，銷量及售價均受到影響。



永光指出，今年1至4月合併營收30億4106萬元，較去年同期衰退4.9%。