日期:5月8日消息 2017年馬德里皇冠賽展開女單第二輪的爭奪，頭號種子科貝爾克服決勝盤3比5落後，最終以6-2/1-6/7-5險勝捷克姑娘斯尼亞科娃，晉級16強靜候莎娃和布沙爾的勝者

時隔4年再取馬德里賽勝利的科貝爾在今天迎戰今年深圳賽冠軍、捷克新星斯尼亞科娃，兩人有過兩次交手，德國姑娘保持全勝。

今天首盤一上來，科貝爾就在對方發球局中製造了麻煩，對方兩個發球局只讓其拿到一分，取得3-0的完美開局。隨後兩局互破發球局后，科貝爾繼續佔據主動，她將優勢守到最後以6比2先下一盤。

第二盤，科貝爾的首個發球局就陷入了僵局，在經過10次平分、化解6個破發點后她才艱難保發。不過在自己隨後的發球局中，世界第一就沒能逃過危機，斯尼亞科娃連破帶保后以4比1取得領先。接下來兩局，捷克姑娘繼續反撲勢頭，她再度連破帶保，最終以6比1輕鬆扳回一盤。

決勝盤前四局，兩人進入互保模式，戰成2比2平。第6局，斯尼亞科娃化解了三個破發點危機，再度緊咬比分。隨後一局，捷克姑娘馬上逮到機會破發得手，在保發后以5比3取得領先。科貝爾也沒有放棄，她破掉了對手的發球勝賽局，將比分扳平。關鍵時刻，科貝爾再接再厲，在連得四局后以7比5取得勝利，有驚無險晉級16強。

（double）