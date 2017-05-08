日期:5月8日消息，一場熱身賽在西安打響，中國男足U20主場1-3烏拉圭U20。上半時烏拉圭右路傳中，史奇帕卡塞門前推射首開紀錄；第58分鐘華金-阿爾達伊斯在面對兩名中國隊員夾防下，胸部停球+挑球轉身破門；第85分鐘國足后場斷球后反擊，郭田雨破門得分；比賽結束前烏拉圭再進一球。