- 一同探討現階段幹細胞科技發展及未來應用

台灣台北2017年5月8日電 /美通社/ -- 台灣兩岸幹細胞微整形醫學會將於5月21日舉辦2017幹細胞應用高峰會議。本次會議邀請到了各領域的專家，將以幹細胞的應用為話題，探討從寵物幹細胞的開始、骨關節的局部注射到幹細胞應用在醫美、抗老甚至肝硬化、糖尿病等等常見疾病上的成果。

從人們食衣住行育樂的民生需求滿足後，健康與美麗逐漸受到重視，醫美行業在多年前也大行其道，但過多的供給導致良莠不齊；這個產業也因過度飽和而陷入衰退。

大健康產業在這種時空背景下逐漸成長；但是大健康產業涵蓋極為廣泛，舉凡養生、抗老、檢測、幹細胞生技醫療皆屬之。過去數十年來養生的議題始終為眾人所矚目，但是養生是屬於一個比較抽象的概念，所以雖然響亮但始終無法為大眾具體所使用。

台灣兩岸幹細胞微整形醫學會理事長周遵善博士/醫師指出，在多年的基礎與臨床研究中發現，各種項目的養生活動，最終都是透過刺激幹細胞的質與量來達到健康美麗與長壽的養生目的。舉例來說，運動健身可以延長壽命，促進健康；在健身運動的人體內比平常少有運動的人體內幹細胞的數量要多，尤其是循環中CD34陽性比例的血液幹細胞可以多達十多倍以上。這些幹細胞不管活性以及數量都呈現有意義的提升，也解釋了為何運動量大的人比較不易衰老，修復能力也比較好的原因了。

周遵善博士指出，幹細胞未來在應用上會非常地廣泛，因為人體的各個器官及組織最小的功能單位就是細胞，而細胞的來源就是幹細胞；有了幹細胞，細胞的修復才會正常，有了正常而健康的細胞，器官及組織系統才能正常運作，所以幹細胞才是真正的健康之源。

既然幹細胞有這些卓越的功能，為何至今卻沒有被普遍應用呢？周博士說明：因為幹細胞科技非常複雜，其中衍生的問題也相當多，所以在執行上必須有嚴格的規範才不至招致災難。這也暗示了我們黎明前的黑夜是漫長而無助的，但光明終究會來到。

2017幹細胞應用高峰會議，闡釋了現階段幹細胞科技發展及未來應用，歡迎參與。

高峰會議官方網站：http://stemcellsummit.weebly.com

台灣兩岸幹細胞微整形醫學會，+886-2-87894116

圖片 - http://photos.prnasia.com/prnh/20170505/1844125-1