清境雷擊線路大停電 台電緊急搶修中央社 (2017-05-08 21:33)
（中央社記者黃麗芸台北8日電）台電公司今晚表示，南投仁愛鄉清境地區午後降雨伴隨雷擊，導致電路故障而停電，目前已從供電源頭逐步巡查、復電，但清境地區晚間霧大影響作業速度，將盡快完成搶修。
南投縣仁愛鄉局部地區因午後熱對流旺盛，下午短暫降雨且伴隨雷擊，不料雨後即發生清境地區大停電。
台電公司發言人林德福晚間受訪表示，大約下午5時許，當地電路遭雷擊受損，造成停電，目前已派員全力檢視搶修，一路從供電源頭逐線巡查，並透過一段接一段的方式開始復電。
他說，由於清境地區晚間霧大，復電工作更加耗時，將盡快恢復全區供電。1060508
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