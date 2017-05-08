（中央社台北8日電）中國大陸湖南省株洲市相關單位表示，攸縣黃豐橋鎮吉林橋煤礦外洩事故已啟動追責程序，其中攸縣副縣長王卓文等6名幹部被免職。



新華社今天報導，攸縣黃豐橋鎮的吉林橋煤礦7日上午11時左右發生有毒氣體外洩事故，有55名礦工被困井下，目前已確認18人死亡，37人獲救送醫治療。



報導指出，根據有關規定，中共株洲市委常委會議決定免去攸縣分管礦業事務的副縣長王卓文的職務，責成攸縣縣委按有關規定對黃豐橋鎮、縣煤炭產業服務中心、縣安監局等單位5名主要負責人先予免職。



目前攸縣正按程序對上述6人予以免職。待事故原因查明後，再對相關責任人究責。1060508



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































從會議根據有關規定，決定提名免去攸縣人民政府分管副縣長王卓文的副縣長職務，責成攸縣縣委按有關規定對黃豐橋鎮、縣煤炭產業服務中心、縣安監局等單位5位主要負責人予以先期免職處理。目前，攸縣正在按程序對上述6人予以免職處理。待事故原因查明后，再對相關責任人嚴肅問責。1060508