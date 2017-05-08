日期:5月8日19：30分，中國U20國家男子足球隊在陝西省體育場迎戰烏拉圭U20國家男子足球隊。第22分鐘，尼古拉斯-史奇帕卡塞近距離推射破門。第58分鐘，華金-阿爾達伊斯在中國隊禁區內中路挑球過人後射門得手。第85分鐘，郭田雨帶球到對方禁區內推射空門得手。第90分鐘，羅德里格-阿馬拉爾小角度抽射破門。最終，中國U20國家男子足球隊1-3負於烏拉圭U20國家男子足球隊。

中國U20國家男子足球隊大部分球員是1997/1998年齡段球員，是2020年東京奧運會參賽適齡球員。作為里皮的助手，馬達洛尼兼任中國U20國家男子足球隊主帥。開場不到1分鐘，中國隊獲得角球，高海生開出右側角球，皮球被對方球員破壞出禁區。第2分鐘，烏拉圭隊開出右側角球，馬塞洛-薩拉齊外圍遠射，皮球飛出底線。4分鐘之後，尼古拉斯-克魯茲在中國隊大禁區前沿射門，皮球被李錚輕鬆拿到。第10分鐘，華金-阿爾達伊斯在中國隊禁區內中路近距離射門，皮球被李錚撲出，隨後尼古拉斯-史奇帕卡塞補射，皮球再次被李錚撲出。

第16分鐘，尼古拉斯-史奇帕卡在中國隊禁區內左側射門，皮球被李錚撲住。1分鐘之後，高海生開出右側自由球，皮球被對方球員破壞出禁區。第22分鐘，烏拉圭隊的進攻收到回報，何塞-羅德里格斯右路傳中，尼古拉斯-史奇帕卡塞搶點，把球輕鬆推進球門，為烏拉圭隊首開記錄，把場上比分改寫為1-0！隨後，卡洛斯-本納維德斯在中國隊大禁區弧頂處弧線球射門，皮球偏離了目標。第33分鐘，華金-阿爾達伊斯帶球到中國隊禁區內左側，黃闖在本方禁區內摔倒。前國腳徐陽在解說這場比賽時表示：「咱們兩個後衛跟他對抗處於明顯的劣勢。烏拉圭隊在世界層面上肯定是前8名的球隊。這是一個整體的落後，整體的差距。」第40分鐘，楊立瑜直接自由球攻門，皮球高出橫樑。第45分鐘，尼古拉斯-克魯茲直接自由球攻門，皮球被李錚撲出。半場戰罷，憑藉尼古拉斯-史奇帕卡塞的進球，烏拉圭U20國家男子足球隊暫時1-0領先中國U20國家男子足球隊。

下半場易邊再戰，烏拉圭隊做出換人調整，更換了門將，胡安-提納格里尼替換聖地亞哥-梅萊。第46分鐘，趙劍非背後犯規，踢倒了尼古拉斯-史奇帕卡塞，領到一張黃牌。徐陽表示：「這種動作沒有必要啊。跟對手有很大的差距，更需要積極的跑動，接應來給隊友創造機會。」第54分鐘，中國隊左側開出角球，未能給對方球門造成實質性威脅。第58分鐘，華金-阿爾達伊斯在中國隊大禁區前沿接到隊友傳球，背身胸部停球後轉身，挑球擺脫兩人防守后，左腳勁射破門，把場上比分改寫為2-0！徐陽表示：「這個不能讓他擠過來。這是一個防守的原則啊。這是一個很低級的失誤，防守原則啊。如果16號的黃闖把位置選擇好的話，他不會有這樣的機會。對中國U20國青隊，是一個認清自己的機會。比賽中，沒有個人能力的話，再好的戰術你也完成不了。應該更有年輕人的拼勁。」

第70分鐘，羅德里格-阿馬拉爾遠距離重炮轟門，皮球稍稍高出橫樑。第72分鐘，中國隊繼續換人，王小樂、李耕出場。第85分鐘，中國隊扳回一球。高海生直塞，郭田雨獲得單刀機會。郭田雨帶隊到對方禁區內扣過出擊的門將，右腳推射空門得手，把場上比分改寫為1-2。第90分鐘，法孔多-沃勒傳球到中國隊禁區內左側，羅德里格-阿馬拉爾小角度抽射破門，把場上比分改寫為1-3！最終，中國U20國家男子足球隊1-3負於烏拉圭U20國家男子足球隊。

進球信息：

中國U20國家男子足球隊： 郭田雨（第85分鐘，帶球到對方禁區內推射空門得手）

烏拉圭U20國家男子足球隊：尼古拉斯-史奇帕卡塞（第22分鐘，近距離推射破門）

華金-阿爾達伊斯（第58分鐘，在中國隊禁區內中路射門得手）

羅德里格-阿馬拉爾（第90分鐘，小角度抽射破門）

黃牌信息：

中國U20國家男子足球隊：趙劍非（第46分鐘）

烏拉圭U20國家男子足球隊：無

紅牌信息：

無

雙方首發陣容及換人：

中國U20國家男子足球隊：23-李錚（第59分鐘，1-張岩）；13-陳蒲，3-魏震，16-黃闖，4-趙劍非（第72分鐘，6-李耕），28-姚道剛（第84分鐘，2-楊連峰），14-高海生，25-叢震（第59分鐘，32-南松），10-黃紫昌（第72分鐘，8-王小樂），9-單歡歡（第59分鐘，29-郭田雨），17-楊立瑜

烏拉圭U20國家男子足球隊：1-聖地亞哥-梅萊（第45分鐘，12-胡安-提納格里尼）；2-聖地亞哥-布埃諾，4-何塞-羅德里格斯（第76分鐘，13-聖地亞哥-維埃拉），5-馬提亞斯-奧利維拉，6-馬塞洛-薩拉齊，7-華金-阿爾達伊斯，8-卡洛斯-本納維德斯（第76分鐘，19-奧古斯丁-卡諾比奧），9-尼古拉斯-史奇帕卡塞（第65分鐘，10-羅德里格-阿馬拉爾），11-尼古拉斯-克魯茲，15-法孔多-沃勒，16-費德里科-瓦爾韋德

（李哲）