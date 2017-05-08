「輪椅男孩兒」孟一凡可能沒有想到，他會在球場上得到和巴特爾鬥牛的機會。但是，這一刻就這樣來了。在「巴特爾體育榮耀籃途」廣州站的比賽上，孟一凡得到了和巴特爾「單挑」的機會。

這不是一次真正意義的單挑。這是一次關於籃球和夢想的對話，也是一次流淌著熱愛的交鋒。

孟一凡說，自我介紹的時候喜歡這麼說——「我叫大孟，不是奧拉朱旺那個大夢。就是孟一凡的孟，以前因為我個子大，大家叫我大孟。現在雖然我坐輪椅，個子小，但我還有一個很大很大的夢。」孟一凡的夢，一直和籃球有關。

孟一凡說，籃球是他的毒藥。因為籃球，他斷送了自己作為一個健全人打球的機會。兩度腰椎斷裂導致他只能靠輪椅行動。他甚至說自己不願意用健全人這個詞來定義正常人，因為一旦呼別人為健全人，就意味著承認自己並不健全，這樣的字眼讓他有些不舒服。他會說那是「用腿跑著打球的人」——「我們其實是一樣的，這個就是我的球鞋。」他指了指他的坐的輪椅，「穿著這雙鞋一樣可以跟他們打球。」

和巴特爾打一對一，孟一凡表現得有些緊張，投籃動作都有些變形，「我太緊張了，他太高了，就這樣站在我面前。」

在受傷之前孟一凡的身高就達到了1米93，「之前也是隨便扣籃的。」小夥子臉上露出得意的神情。但一場意外，將大孟的籃球夢擊碎了。在腰椎斷裂之後，他再也沒有機會依靠雙腿馳騁在籃球場上，但對於籃球的熱愛，讓他不肯離開心愛的球場。

「受傷四個月之後我就去打了輪椅籃球，很遺憾15年我又因為打比賽受傷了。」那一次，大孟在在重症監護室就是大家熟知的ICU一躺就是兩個月。更可怕是是，在之後的半年的時間里，他經歷了七次腰椎手術。「基本上是醫生把我從死亡線邊緣拉回來。」事到如今，孟一凡當然可以輕鬆的講述這一切。

「第一次意外受傷，我的腰椎斷了。但就是打籃球，讓我的腰椎第二次受傷。」他說，「籃球差點把我害死了。」在孟一凡看來，如果是個正常人可能就不再打了。但他卻偏偏不是那個正常人，「籃球在致我命的同時，也治愈了我。」

「我第二次痊癒的時候，我記得那天陽光特別好。」回憶起那天，他依然心情激動，「我第一個想法就是讓我的主治醫師帶我去籃球場，我當時就投了幾個籃，我當時想的是，「我太牛了！」

他的醫生曾告訴過他，許多意外傷殘的人士最難過的就是心理關，而他因為所熱愛的籃球，他看到了更遠的地方，「從那兒開始我覺得自己活得開心了，就要去追求自己想要的東西，也讓我覺得沒有什麼是讓我完成不了的。」

重回籃球場也給了孟一凡更大的勇氣，在他的朋友「野生作家」大冰的鼓勵下，他把「平行世界，多元生活」當作是自己生活的目標。孟一凡做過很多工作，甜品師，平面設計師，在受傷之前他還是一個建築師。

「現在我給自己的定位是「野生球員」，我有機會進進球隊去打籃球，但是我想跳出體制。因為我覺得那樣沒有辦法更好的把輪椅籃球帶給大家，我作為野生球員。現在我參加用腿跑著的人的籃球賽，就是想要大家看到，我們和你們一樣。」

暴雨過去的球館，突然有一陣陽光照射進來，它映照在孟一凡的臉上，是那麼的耀眼。

（晨曦）