前區1組同尾號 大樂透3注頭獎追加得1729萬北京新浪網 (2017-05-08 21:26)
日期:5月8日晚，體彩大樂透第17052期開獎，本期開獎號碼為：前區03 19 24 28 33，後區04 12。
本期一等獎中出4注，其中3注選擇追加，基本頭獎獎金為1081萬元（823萬元常規獎金+258萬多元派獎獎金），花落江西。追加頭獎獎金為1729萬元 （1081萬元常規獎金+648萬多元派獎獎金），分落黑龍江、浙江和廣東三地。二等獎開出93注，單注獎金8.1萬元，其中55注選擇追加，多得4.8萬元獎金。
本期投注額為2.18億，計獎結束后獎池餘額36.31億。下期一等獎派獎獎金1000萬元，固定獎派獎獎金餘額1.29億元。
當晚其他玩法開獎號碼為：
福彩3D第17121期最新開獎號碼：4，3，9（查看詳情）
排列三第17121期最新開獎號碼：5，2，2（查看詳情）
排列五第17121期最新開獎號碼：5，2，2，8，0（查看詳情）
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