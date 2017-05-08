Yahoo超級商城8週年慶 找幸運大買家中央社 (2017-05-08 21:30)
Yahoo奇摩超級商城8週年慶業績開紅盤，開賣3天全站業績較前期成長30%，週年慶期間預計將誕生的「幸運大買家」，可獲得超級商城贈送總價值超過新台幣8萬元的獨家大禮。中央社記者吳家豪攝 106年5月8日
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