Yahoo奇摩超級商城8週年慶業績開紅盤，開賣3天全站業績較前期成長30%，週年慶期間預計將誕生的「幸運大買家」，可獲得超級商城贈送總價值超過新台幣8萬元的獨家大禮。中央社記者吳家豪攝 106年5月8日