日本製麵達人親授 全家端三層體涼麵迎客中央社 (2017-05-08 21:30)
全家便利商店指出，超商涼麵一年銷售額達新台幣15億元，邀日本製麵達人來台技術指導，引進日本全家 9個月賣破2000萬碗的三層麵體技術，推出新款涼麵，搶攻夏季鮮食商機。中央社記者陳政偉攝 106年5月8日
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