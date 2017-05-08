曝中國足協將申辦2034年世界杯 最早可申辦2030年的?北京新浪網 (2017-05-08 11:00)
曝中國足協將申辦2034年世界杯 最早可申辦2030年的?
2017-05-08 10:51 來源:新浪體育
分享
日期:5月8日，國際足聯下屬各大洲都將開始召開各自大洲內的全體代表大會或特別代表大會，然後在5月10日、11日進行第67屆國際足聯全體代表大會。本次會議將共討論18項內容，其中與中國足球關係最為密切的便是2026年的世界杯參賽以及之後世界杯的申辦事宜。根據體壇周報記者馬德興報導，中國足協已正式報告申辦2034年世界杯。
據體壇周報馬德興報導，中國足協已正式報告申辦2034年世界杯，根據此前的國際足聯章程，由於卡達申辦了2022年世界杯，亞洲國家若想再次申辦至少需等到2034年。但去年10月份國際足聯理事會修改後的新章程如果在這次代表大會上通過的話，則意味著中國就可以申辦2030年世界杯。不過，值得一提的是2030年是世界杯誕生第100周年，南美國家希望世界杯能夠重回首屆杯賽的東道主烏拉圭，目前烏拉圭、阿根廷、智利等多國正在醞釀聯合申辦。（新體）
[ 編輯： 王博 ]
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
易珈 纖Q好手藝 紅豆水．Simply 濃縮 紅豆水．纖Q好手藝 紅豆水．紅豆水 simply．紅豆水 纖Q好手藝．易珈 紅豆水．SIMPLY 紅豆水 濃縮．年方十八 紅豆水．上野物產 Simply 紅豆水．易珈 紅豆水 薏仁水．紅豆水 易珈．纖Q好手藝紅豆水．易珈紅豆水．纖Q 紅豆水．紅豆水 易珈生技．纖q好手藝 紅豆水 2g．紅豆水 組合．紅豆水 隨身包 2g．Simply 紅豆水 薏仁水．紅豆水 瓶裝．纖Q好手藝 紅豆水 60g．纖Q好手藝 紅豆水 薏仁水．康是美 紅豆水．纖q紅豆水．SIMPLY 紅豆水 2G．Simply 特濃紅豆水 薏仁水．纖Q好手藝 隨身包 紅豆水．紅豆水．易珈生技 紅豆水．特濃 紅豆水
- 日本製*日本 吉川國 35L分類垃圾桶-咖
- Wicca 少女系列夢幻日曆女錶-黑/34mm BH7-547-51
- 【丹堤】全方位膠原抗皺面膜72片+深層淨色角質凝膠
- BESIDE-U - CREED TRIM系列都會知性牛角斜背包 - 黑/深褐灰
- 【台塑生醫 Dr’s Formula】丰潤肌保濕面膜12入組(玻尿酸*6
- 【LA MER 海洋拉娜】修護唇霜 9g
- 【Salvatore Ferragamo】情愫女性淡香精(92ml)
- Max Max 自信簡約美學腕錶-MAS7011-8/36mm
- 【YSL】天之驕子 SPORT 運動版 男性淡香水(100ml)
- SKECHERS (女) 時尚休閒系列 Metronome - 49035BLK
退位?詹皇已準備放權給小王爺 他自己能行嗎?【北京新浪網】
梅西還有幾年青春能揮霍？巴薩真該推倒重建了【北京新浪網】
日職【NOWnews今日新聞】
徐曉冬宣布接受各派挑戰：不怕輸 因為我在打假【北京新浪網】
曝利物浦紅星點頭加盟巴薩 轉會費或達9000萬【北京新浪網】
發燒雜誌更多
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》