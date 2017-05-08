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日期:5月8日，國際足聯下屬各大洲都將開始召開各自大洲內的全體代表大會或特別代表大會，然後在5月10日、11日進行第67屆國際足聯全體代表大會。本次會議將共討論18項內容，其中與中國足球關係最為密切的便是2026年的世界杯參賽以及之後世界杯的申辦事宜。根據體壇周報記者馬德興報導，中國足協已正式報告申辦2034年世界杯。

據體壇周報馬德興報導，中國足協已正式報告申辦2034年世界杯，根據此前的國際足聯章程，由於卡達申辦了2022年世界杯，亞洲國家若想再次申辦至少需等到2034年。但去年10月份國際足聯理事會修改後的新章程如果在這次代表大會上通過的話，則意味著中國就可以申辦2030年世界杯。不過，值得一提的是2030年是世界杯誕生第100周年，南美國家希望世界杯能夠重回首屆杯賽的東道主烏拉圭，目前烏拉圭、阿根廷、智利等多國正在醞釀聯合申辦。（新體）