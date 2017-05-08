新華網北京5月8日電 2017浪琴錶國際馬聯（FEI）場地障礙世界杯中國聯賽第二站比賽7日收官。中國香港選手鄭文傑成最大贏家，一舉將120-130cm爭勝賽、145cm世界杯資格賽和150cm世界杯決賽的冠軍收入囊中。

圖為150cm世界杯賽冠軍得主鄭文傑。（賽事組委會供圖）

150cm世界杯決賽的路線設計十分複雜，難度頗高，除前半程的3、4、5、6道障礙外，後半段賽程也不輕鬆，對騎手和馬匹來說，需要全程保持高度專注。決賽中，在前日獲得資格賽冠軍的中國香港選手鄭文傑壓軸出場，他分析了前幾位騎手容易出錯的障礙位置，選擇了更優的路線規劃，通過更短的轉彎路線來爭取時間，順利完成絕殺，並一舉奪魁。

圖為110-120cm爭勝賽冠軍得主趙中和。 （賽事組委會供圖）

在其他級別比賽中，京城馬匯俱樂部代表隊以兩輪總罰分13分的成績獲得130-140cm俱樂部團體賽冠軍，年僅18歲的小將趙中和獲得110-120cm爭勝賽的冠軍。

2017國際馬聯（FEI）場地障礙世界杯中國聯賽的第三站比賽將於金秋十月在北京朝陽公園打響。