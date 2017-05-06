歐洲最火新星同意加盟皇馬 轉會費或超1億歐北京新浪網 (2017-05-08 08:46)
首頁 >> 華奧星空 >>競技體育 >>國際足球 >>西甲-> 正文歐洲最火新星同意加盟皇馬 轉會費或超1億歐2017-05-06 09:51:59 騰訊體育0評論
5月6日，據西班牙媒體《馬卡報》消息，儘管追求者眾多，但摩納哥新星姆巴佩對皇馬情有獨鍾，他選擇加盟皇馬，身價可能將超過一億歐元。
儘管只有18歲，但有著「新亨利」之稱的姆巴佩已經是如今歐洲足壇最炙手可熱的球星之一，他在本賽季法甲出場的25場比賽中打進14球，歐冠出場8次打進5球，是摩納哥在法甲擊敗力壓巴黎聖日耳曼領跑，打進歐冠半決賽的關鍵球員之一，巴黎聖日耳曼、曼聯等多家歐洲豪門都對他展開了追求。
《馬卡報》透露，姆巴佩已經作出了選擇加盟皇馬的決定，而且將這一決定告知了皇馬。姆巴佩之所以作出這樣的選擇，或許和自己的偶像是皇馬頭牌C羅有關，而且皇馬主帥齊達內對自己的老鄉欣賞有加。就在日前的新聞發佈會上，齊達內還表示皇馬在前幾年一度就有希望簽下姆巴佩，不過當時球員為了長遠考慮，打算先去摩納哥鍛煉，畢竟皇馬眾星雲集，想要獲得穩定的出場機會不容易。
當然，雖然姆巴佩心屬皇馬，但銀河戰艦要想簽下他還是需要大出血。據悉，姆巴佩的轉會費可能會超過一億歐元，這意味著如果這筆交易完成，他將超越貝爾成為皇馬隊史身價最高的球員。雖然摩納哥的要價不菲，但對皇馬的雄厚財力來說也不是問題，何況弗洛倫蒂諾對姆巴佩志在必得。而隨著皇馬和姆巴佩的情投意合，此前皇馬引援名單上的格里茲曼、迪巴拉等人都不會再被考慮。
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