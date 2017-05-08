日期:5月8日消息，莎拉波娃在馬德里賽首輪逆轉克羅埃西亞老將魯西奇，次輪將對決加拿大人布沙爾。賽后在接受採訪時被問及這場即將到來的比賽，莎娃的回應是會用場上實際表現說話。

莎娃在解禁后憑藉外卡參賽一事在網壇一直飽受爭議。布沙爾此前在接受採訪時更是抨擊莎娃為「騙子」，暗示俄羅斯人應該被終身禁賽。莎娃也曾給出回應表示不屑與之打口水仗。正因此，兩人在馬德里第二輪狹路相逢，引人關注。

莎娃疑似翻白眼

當有記者再度提及布沙爾的言論時，莎娃表示：「我上周回答過這個問題，相信WTA會給你一份發佈會實錄。」

年少成名讓莎娃擁有足夠的應對各種場合的經驗。「當我還是個小女孩時，就開始受到公眾的關注。我習慣了被人議論。如果任由這些影響我在場上場下的表現，那也太艱難了吧。總之我不會受到干擾。我會用場上的表現說話，這也是我現在所專注的。」

「我喜歡保持安靜，由他們去說吧。我做好自己就行了。即使周圍的一切按照不同的方式運行，我還是做好自己，控制自己的行為，我認為這是很棒的。」莎娃說。此前，她和布沙爾4次交手，保持全勝。



