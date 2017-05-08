首頁 >> 華奧星空 >>競技體育 >>國內足球 >>中超-> 正文拉維奇4助攻野牛2球 國安1-4華夏遭主場首敗2017-05-08 08:30:48 華奧星空0評論

5月7日，在中超第8輪的一場焦點大戰中，北京國安坐鎮工人體育場面對近鄰河北華夏幸福。第3分鐘，任航送點索里亞諾操刀主罰得手，第28分鐘，李行一記世界波為華夏扳平比分，第43分鐘，野牛頭槌得手，華夏反超；第49分鐘，趙宇豪幫助華夏擴大領先優勢，第83分鐘野牛梅開二度，華夏最終客場4-1逆轉取勝，拿到本賽季聯賽的客場首勝，國安則遭遇本賽季主場首敗。另一邊，魯能主場3-0富力。

第3分鐘，拉爾夫傳中，索里亞諾爭搶中截下皮球，隨後索里亞諾的射門被倒地的任航封堵，但任航起身的時候手臂碰到了皮球，主裁果斷判罰點球，楊程因為抗議還被出示黃牌，隨後索里亞諾操刀主罰利用節奏晃倒楊程輕鬆得手，國安1-0，這是索里亞諾中超的第2粒進球，也是其連續3場比賽進球(含足協杯)。

第13分鐘，姜濤右路傳中，門前的趙明劍冒頂，後點插上的奧古斯托倉促之下頭槌攻門稍稍偏離目標。第18分鐘，此前和任航碰撞出現受傷情況的於大寶無法堅持，被金泰延換下場，值得一提的是，於大寶第11分鐘就出現受傷情況，一直帶傷堅持了8分鐘。

第24分鐘，奧古斯托右路踩單車晃開華夏的防守，隨後一腳又快又轉的傳中球送到後點，華夏門將楊程已經封住前點，但索里亞諾面對空門的情況下一腳掄空，奧古斯托也對隊友的表現極為不滿，國安錯失擴大領先優勢的機會。

第28分鐘，拉維奇禁區前沿晃開防守將球做給李行，李行拿球稍作調整，隨後突施冷箭皮球打在國安防守球員出現折射，加上門將楊智的視線被阻擋撲救不及，華夏扳平比分，1-1。

第43分鐘，阿洛伊西奧左路突破後傳中，國安後衛搶在華夏插上的球員之前將球解圍出底線，隨後，拉維奇將右側角球送到門前，阿洛伊西奧甩開防守前點頭槌破門，華夏2-1反超比分，此後野牛因為在慶祝中飛踹角旗杆被黃牌警告。

第49分鐘，姜文駿左路帶球突破，被回防的金泰延將球踢出底線，隨後拉維奇開出左側角球，後點的趙宇豪在無人防守的情況下近距離一腳推射得手，楊智對此球毫無辦法，華夏擴大領先優勢，3-1。

第70分鐘，金泰延禁區前沿突然送出妙傳，索里亞諾前插小角度拿球，面對楊程一腳爆射卻未能命中目標。第80分鐘，金泰延右路妙傳朴成，朴成前插送出傳中，金周榮解圍差點失誤，好在身邊沒有國安球員插上補射。

第83分鐘，華夏前場搶斷得手，姜文駿左路將球分給拉維奇，拉維奇禁區前沿挑球過掉國安的防守球員，直撲球門的情況下，拉維奇沒有貪功，將球橫敲給後點的阿洛伊西奧，阿洛伊西奧面對如此良機輕鬆將球打進國安球門，梅開二度后比分變為4-1。

雙方出場陣容

北京國安

門將：22-楊智；

後衛：4-李磊、3-於洋、30-雷騰龍(60』黃牌)、28-姜濤；

中場：5-拉爾夫、10-張稀哲、21-奧古斯托(第55分鐘 8-朴成)、23-唐詩(U-23，第53分鐘 11-宋博軒)、19-於大寶(第18分鐘 18-金泰延)；

前鋒：9-索里亞諾

河北華夏幸福

門將：19-楊程(3』黃牌)；

後衛：35-車世偉(U-23；第82分鐘 6-羅森文)、23-任航(第66分鐘 4-金洋洋)、14-金周榮、26-姜文駿；

中場：3-趙宇豪、30-李行、22-拉維奇、2-趙明劍；

前鋒：9-董學升(第75分鐘 17-朱海威)、21-阿洛伊西奧(43』黃牌）