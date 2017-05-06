詹皇里程碑砍35+8+7 騎士3-0猛龍德羅讚37分北京新浪網 (2017-05-08 08:46)
首頁 >> 華奧星空 >>競技體育 >>NBA頻道 >>東部新聞-> 正文詹皇里程碑砍35+8+7 騎士3-0猛龍德羅讚37分2017-05-06 09:46:29 華奧星空0評論
日期:5月6日，NBA東部半決賽第3場，騎士客場以115-94再度大勝猛龍，總比分3-0，距晉級東部決賽僅一步之遙。詹姆斯轟下35分8籃板7助攻，季後賽命中球數超過奧尼爾，出場時間超科比，兩數據均升至歷史第3。德羅讚轟下季後賽生涯新高37分，但無濟於事。
賽前，詹姆斯季後賽生涯上場時間為8636分鐘，只要再打6分鐘，就能夠超過科比。同時，詹姆斯只要再命中4個運動戰進球，他季後賽進球數就能超過奧尼爾。對詹姆斯而言，他達成這兩項里程碑手到擒來。而詹姆斯最恐怖的還是他在場上驚人的統治力。前三節，騎士僅領先2分，但末節一上來，詹姆斯帶著替補，打出了一個26-7的進攻潮，直接殺死了比賽懸念。比賽中，詹姆斯遠投、突破、左手拋投，無所不能，不得不讓人感嘆他的強大。
0-2落後的猛龍已瀕臨絕境，他們上來就打出了高強度防守，尤其注意封鎖騎士的外線。整個首節比賽，騎士三分球僅出手3次，命中1球。進攻端，猛龍主打內線，瓦蘭丘納斯攻下球隊前8分里的6分，伊巴卡中投命中。見猛龍擴大防線，騎士堅決攻擊內線，詹姆斯突破，樂福上籃和暴扣，單節6投4中貢獻10分，球隊打出一個10-2攻擊波，建立優勢。首節結束前，德羅讚終於找到手感，連續進攻得手，伊巴卡暴扣，猛龍縮小反差，以24-28落後騎士。
次節，詹姆斯上來就突破、罰球和三分攻下7分，香珀特二次進攻得手，騎士將優勢擴大到了9分。眼看分差被拉大，德羅讚挺身而出，中投命中，鮑威爾暴扣，瓦蘭丘納斯罰球，他們縮小分差。騎士進攻陷入停滯，在6分多鍾的時間里僅僅得到6分。德羅讚則漸入佳境，連續單打，要麼中投得手，要麼造犯規獲得罰球，半場12投7中，罰球7罰7中攻下21分。猛龍24-12攻勢后，以52-49反超騎士。詹姆斯半場9投5中得到16分，季後賽命中球數和出場時間分別超過奧尼爾和科比，兩項數據均居歷史第3。
易地再戰，德羅讚延續攻擊狀態，罰球再得2分。騎士則依靠歐文中投和詹姆斯罰球，將比分追平。此後，猛龍再度建立微弱優勢，但J-R-史密斯和樂福連中兩記三分，又抹平反差。之後比賽競爭趨於白熱化，德羅讚先是打三分得手，之後又命中中投，他單節9投5中轟下15分。但騎士進攻點眾多，歐文和樂福連續取分，科沃爾飆中兩記三分。猛龍在三分球前12投0中后也連中兩記三分。三節戰罷，騎士以79-77領先猛龍。
末節，詹姆斯帶隊，他前2分鐘沒有出手，但騎士自有人得分，科沃爾再中遠投，湯普森打三分得手，德隆中投。騎士8-2攻擊波，將優勢擴大至8分，迫使猛龍叫出暫停。暫停回來，德羅讚重新登場，但他受到了更嚴密的防守，進攻效率開始下降。騎士穩紮穩打，詹皇罰球和三分連得7分，湯普森上籃后，他們打出20-3進攻潮，將優勢擴大到了19分之巨。之後，詹姆斯繼續得分和助攻，騎士將優勢擴大到20分開外，鎖定勝局。
兩隊首發陣容：
騎士：歐文、J-R-史密斯、詹姆斯、樂福和湯普森
猛龍：約瑟夫、德羅讚、鮑威爾、伊巴卡和瓦蘭丘納斯
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