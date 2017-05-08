首頁 >> 華奧星空 >>競技體育 >>國內足球 >>中超-> 正文胡人天破僵局潘喜明送烏龍 泰達1-1平遼足2017-05-08 08:28:33 華奧星空0評論

5月7日下午，中超聯賽第8輪，天津泰達主場迎戰遼足。本場比賽雙方盡遣主力出場，最終憑藉胡人天和趙宏略的烏龍球，雙方1-1戰平。

第11分鐘，遼足6號楊宇禁區外右腳大力凌空抽射，球力量很大，楊啟鵬撲球脫手，球在地上彈了幾下險些滾進球門。

第14分鐘，泰達后場犯規送給遼足前場自由球，遼足趁比賽暫停進行換人，10號桑一非換下33號U23小將孫兆靚。遼足隨後開出自由球，阿薩尼右腳外腳背大力轟門，球稍稍偏出立柱。隨後天 津泰達用李源一換下U23小將高嘉潤。

第17分鐘，惠家康在禁區前沿面對阿薩尼的封堵，左腳大力遠射，球穿過人群，偏出球門右側。隨後伊德耶獲得禁區內的射門機會，球打在遼足後衛身上彈出禁區。

第32分鐘，天津泰達獲得前場左路自由球，邊路球員左腳開到禁區，胡人天小禁區內飛身墊射，可惜球速太快，球高出橫樑。

第33分鐘，遼足王亮連續兩次飛鏟，第二次飛鏟將買提江鏟翻在地，買提江躺在地上痛苦掙扎，王亮被主裁判黃牌警告。

第41分鐘，惠家康禁區外大力遠射，球打在阿薩尼身上彈回，緊接著伊德耶不停球再次大力攻門，球偏出門柱。

上半時比賽結束，雙方暫時戰成0-0。第46分鐘，遼足用王皓換下前鋒楊旭。

第50分鐘，天津泰達禁區前沿正面直塞，胡人天反越位成功，禁區右側高速插上，小角度單刀面對門將，右腳推射遠角，石笑天倒地將球封出，泰達錯失了首開紀錄的良機。

第56分鐘，天津泰達李源一右路下底傳中，郎征中路盯人失誤，伊德耶小禁區內後點頭槌攻門，石笑天反應神速，在球即將越過門線的瞬間飛身將球托出底線，天津泰達再次錯失得分良機。

第60分鐘，遼足用張野換下倪玉崧。隨後王皓背後鏟倒胡人天，被主裁判黃牌警告。

第66分鐘，天津泰達后場長傳右路，胡人天利用速度擺脫遼足後衛邊路傳中，伊德耶俯身低空沖頂，球再次偏出球門。

第72分鐘，天津泰達用雷永馳換下惠家康。第74分鐘，古德利背後踢倒高速帶球的桑一非，被主裁判黃牌警告。

第79分鐘，遼足獲得前場左路自由球，遼足隊員左腳將球高高吊入禁區，詹姆斯、阿薩尼、烏賈三人搶點擠作一團，混戰中遼足隊員的近距離射門打在詹姆斯的身上飛出門外，險些破門。

第80分鐘，天津泰達快速反擊，雷永馳左路快速突破下底，隨後左腳低平球傳中，遼足後衛只注意小禁區內的伊德耶，而忽視了點球點跟進包抄的胡人天，被胡人天輕鬆推射破門得手，天津泰達1-0領先遼足。

第81分鐘，天津泰達故技重施，左邊路隊員再次下底低平球回傳中路，中路隊員跟上的勁射打在隊友伊德耶身上彈出。

第90分鐘，遼足獲得角球，潘喜明禁區內烏龍球破門，比分變為1-1。

雙方名單

天津泰達首發：

門將：29-楊啟鵬；

後衛：25-買提江、4-潘喜明、14-黃錫鎬、3-趙宏略；

后腰：22-郭皓、27-古德利；

中場：17-惠家康(72分鐘，32-雷永馳)、24-高嘉潤(U23)(16分鐘，11-李源一)、8-胡人天；

前鋒：39-伊德耶(86分鐘，5-邱添一)；

替補：1-杜佳、5-邱添一、11-李源一、13-王秋明、21-趙英傑、31-周其明(U23)、32-雷永馳；

遼寧開新首發：

門將：28-石笑天；

後衛：30-呂偉、5-郎征、21-阿薩尼、17-王亮；

中場：33-孫兆靚(U23)(14分鐘，10-桑一非)、32-倪玉崧(60分鐘，8-張野)、6-楊宇、12-詹姆斯；

前鋒：9-烏賈、18-楊旭(46分鐘，4-王皓)；

替補：4-王皓、8-張野、10-桑一非、11-胡延強、19-馮伯元(U23)、22-張振強、31-劉尚坤