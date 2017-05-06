首頁 >> 華奧星空 >>競技體育 >>國際足球 >>英超-> 正文英超-熱刺0-1負西漢姆9連勝終結 凱恩無建樹2017-05-06 09:35:27 華奧星空0評論

日期:5月6日凌晨3時，2016-17賽季英超聯賽第36輪上演倫敦德比戰，托特納姆熱刺做客倫敦碗球場0比1負於西漢姆聯隊，聯賽9連勝勢頭終結。同時也錯失暫時縮小和切爾西之間分差的機會。第65分鐘，蘭奇尼攻入全場唯一進球。

熱刺此前獲得聯賽9連勝，落後切爾西4分暫居第二位，仍有爭冠可能。而西漢姆聯隊最近11輪僅僅獲得1場勝利，基本已經上下無憂。從戰意上分析熱刺更勝一籌，加上倫敦德比的因素，熱刺或許將在倫敦碗球場反客為主爭取獲得10連勝，保住英超的爭冠懸念。

熱刺本場排出4231陣型，凱恩出任單箭頭，埃里克森、阿里和孫興慜構成第二攻擊梯隊，戴爾和萬亞馬雙后腰。後衛線上，阿爾德韋雷爾德和維爾通亨搭檔中衛，本-戴維斯和沃克一左一右，門將還是洛里斯，西漢姆聯隊方面，卡萊里、蘭奇尼和安德雷-阿尤構成攻擊組合，庫亞特和諾布爾坐鎮中場。

第4分鐘，凱恩前場斷球后右腳遠射，球偏出左門柱外。第6分鐘，安德雷-阿尤右路送出妙傳，蘭奇尼突入禁區左翼的攻門稍稍偏出遠角。第13分鐘，蘭奇尼自由球挑傳禁區，卡萊裡頭球擺渡，庫亞特的頭槌攻門被洛里斯沒收。

第21分鐘，孫興慜頭槌擺渡，凱恩的勁射造成阿德里安撲球脫手，阿里跟進補射被封堵，凱恩隨後再射又被阿德里安神勇擋出底線。緊接著埃里克森右側角球傳中，戴爾的頭槌攻門被阿德里安擋出。第27分鐘，蘭奇尼獲得單刀良機，洛里斯及時出擊化解險情，隨後庫亞特嘗試吊射空門卻告打偏。

第29分鐘，阿里左側橫傳，阿爾德韋雷爾德的遠射偏出右門柱外。第31分鐘，諾布爾禁區外凌空抽射沒有打上力量，球被洛里斯輕鬆沒收。第36分鐘，戴爾右路分球，埃里克森的遠射稍稍偏出左門柱外。一分鐘后，戴爾後場傳球失誤，庫亞特斷球后遠射打偏。半場結束時，雙方均未進球，暫時互交白卷。

第52分鐘，拜拉姆右路分球，安德雷-阿尤罰球弧內的遠射稍稍高出橫樑。第60分鐘，沃克右路送出直傳，孫興慜突入禁區傳中，埃里克森包抄攻門沒有打上力量，球被阿德里安沒收。第63分鐘，埃里克森送出直傳球，孫興慜右側肋部突破遠射，球被阿德里安神勇撲出底線。

第65分鐘，拜拉姆右路低平球傳中，安德雷-阿尤的包抄射門被維爾通亨封堵，蘭奇尼跟進再射命中，西漢姆聯隊1比0領先熱刺。這是蘭奇尼本賽季的聯賽第8球。

第69分鐘，庫亞特傳球，蘭奇尼遠射打飛。第76分鐘，阿爾德韋雷爾德禁區內帶球失誤，卡萊里斷球後勁射，球被洛里斯神勇撲出底線。第85分鐘，蘭奇尼左側肋部分球，諾布爾跟上遠射偏出右門柱外。一分鐘后，埃里克森的遠射稍稍偏出左上角。最終，西漢姆聯隊1比0力克熱刺，後者聯賽9連勝勢頭被終結。

雙方出場陣容：

西漢姆聯隊(3-4-2-1)：

門將：13號阿德里安

後衛：23號馮特、2號里德、19號科林斯

中場：22號拜拉姆、8號庫亞特、16號諾布爾、3號克雷斯維爾

前腰：10號蘭奇尼(93分鐘，31號費爾南德斯)、20號安德雷-阿尤(84分鐘，11號斯諾德格拉斯)

前鋒：28號卡萊里(89分鐘，24號阿什利-弗萊徹)

托特納姆熱刺(4-2-3-1)：

門將：1號洛里斯

後衛：2號沃克(80分鐘，16號特里皮爾)、4號阿爾德韋雷爾德、5號維爾通亨(67分鐘，19號登貝萊)、33號本-戴維斯

后腰：15號戴爾、12號萬亞馬(73分鐘，9號揚森)

中場：23號埃里克森、20號阿里、7號孫興慜

前鋒：10號凱恩